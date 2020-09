Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, est un film compliqué quasiment impossible à comprendre au premier visionnage. Vous passez une grande partie du film à essayer de comprendre comment le temps avance et recule – un deuxième visionnement vous donne beaucoup plus de contexte pour ce qui vient de se passer. Pourtant, relativement parlant, la fin de Tenet est assez facile à comprendre, par rapport aux événements compliqués qui le précèdent.

Depuis que Tenet vient de frapper les écrans américains dans la plupart des endroits – il y a quelques exceptions clés sur les deux côtes – nous avons fait de notre mieux pour expliquer la fin de Tenet ci-dessous. Nous expliquerons également la meilleure théorie des fans de Tenet sur la fin du film et pourquoi nous pensons que c’est presque certainement vrai. Préparez-vous à avoir l’esprit époustouflé! Ou, pour simplement dire «hein» et passer à autre chose.

Les spoilers Massive Tenet suivent alors que nous discutons de la fin du film.

La fin du principe expliquée

L’objectif d’Andrei Sator (Kenneth Branagh) dans le film est de rassembler neuf morceaux de l’algorithme – une invention du futur qui, une fois activée, «inversera l’entropie». Cela revient essentiellement à anéantir toute vie en inversant le temps pour tout le monde et tout sur la planète. Son créateur a divisé les parties de l’appareil et les a renvoyées dans le passé pour les cacher, et Sator travaille avec un groupe du futur qui souhaite trouver les pièces cachées et activer l’algorithme.

Pourquoi cela se produit-il? Les êtres humains qui vivent dans le futur endurent un monde ravagé par le changement climatique, et c’est leur tentative désespérée de l’inverser, même si cela effacera presque certainement leurs ancêtres.

Cet algorithme menace donc un événement au niveau de l’extinction que The Protagonist (John David Washington), Neil (Robert Pattinson) et l’organisation Tenet qui a recruté notre héros au début du film tentent d’arrêter.

Sator utilise un « mouvement de pince temporel » pour récupérer la dernière partie de l’algorithme – c’est-à-dire avancer et reculer dans le temps pour garantir un résultat final, ce que fait Sator pendant la séquence complexe de poursuite en voiture du film.

La façon dont cela fonctionne est qu’après qu’un personnage a vécu un événement, il peut passer par un tourniquet – les dispositifs qui inversent le temps dans le film – et vivre une version inversée du même événement, en utilisant toute nouvelle information à laquelle il a appris. atteindre leur objectif.

À la fin du film, Sator prévoit d’activer l’algorithme dans Stalask-12, la ville secrète soviétique où il a reçu ses lingots d’or et sa mission du futur.

Nous apprenons que l’algorithme s’activera quand il mourra – et Sator a une maladie terminale. Il est heureux d’emmener le monde entier avec lui avant d’y succomber.

Sator revient délibérément à un moment où il était le plus heureux, qui était des vacances vietnamiennes avec sa femme, Kat (Elizabeth Debicki). Il prévoit de prendre une pilule suicide à ce moment et de mettre fin au monde, mais Kat – qui s’est également inversée à temps pour atteindre ce point dans le passé – arrive pour le distraire pendant qu’un plan est exécuté pour récupérer l’algorithme.

Le protagoniste, Neil et les membres des forces spéciales de Tenet attaquent Stalask-12 pour arrêter l’activation de l’algorithme. La moitié des forces de cette dernière pièce sont inversées, tandis que la moitié ne le sont pas. C’est aussi un mouvement de pince temporelle – une bataille de soldats qui se déplacent en arrière et en avant pour atteindre un résultat final.

Je vais être honnête: c’était une séquence bruyante et déroutante à regarder, malgré les meilleurs efforts de Nolan, mais tout ce qui compte vraiment au niveau de l’histoire se passe ici autour de Neil, le protagoniste et l’algorithme.

La porte verrouillée et la ficelle rouge

Lorsque le protagoniste atteint l’algorithme, il y a une porte verrouillée. Un soldat masqué gît mort sur le sol. Si vous avez les yeux d’aigle, vous remarquerez qu’il y a une ficelle rouge sur son sac à dos, et si votre mémoire est vraiment bonne, vous vous souviendrez de cette même ficelle de la scène de l’opéra au début du film lorsque le protagoniste est sauvé par un autre personnage dans le même uniforme.

Le cadavre revient à la vie et s’inverse dans le temps, attrapant une balle d’un garde pour protéger le protagoniste et déverrouillant la porte pour que notre héros puisse atteindre l’algorithme avant de disparaître à nouveau. Le protagoniste et Ives (Aaron Taylor-Johnson) mettent la main sur le dispositif Algorithm. Kat assassine Sator sur son bateau, mais comme l’algorithme a été récupéré, peu importe qu’il meure. Kat saute alors du bateau. C’est le point final de Sator dans l’histoire – bien que son jeune moi soit toujours quelque part à ce moment particulier, car c’est le passé.

Lorsque nous avons rencontré Kat pour la première fois dans le film, elle a supposé que son mari la trompait avec une maîtresse à ce moment-là. En fait, la femme qu’elle a vue sauter de son bateau plus tôt dans le film était elle-même – après avoir voyagé à ce moment-là en utilisant l’inversion. Vous avez probablement compris cela en le regardant, cependant.

Enfin, le protagoniste, Neil et Ives acceptent de se séparer et de cacher les différentes parties de l’algorithme.

À ce stade, Neil révèle que c’est le protagoniste qui l’a recruté pour cette mission – seulement dans le futur, et qu’ils se connaissent depuis un certain temps de son point de vue. Neil dit que son rôle dans la mission n’est pas encore terminé et que la porte de la chambre contenant l’algorithme doit encore être déverrouillée.

Neil était donc le cadavre avec la ficelle rouge sur son sac à dos, que nous revoyons dans cette scène finale, ce qui signifie qu’il est sur le point de mourir pour sauver le protagoniste. Cela nous dit également que c’est Neil qui a sauvé le protagoniste dans l’opéra au début du film.

Neil discute d’une grande amitié avec le protagoniste et fait allusion aux aventures qu’ils ont vécues ensemble – mais bien qu’elles se soient déjà produites du point de vue de Neil, pour le protagoniste, ce n’est que le début de leur relation. Nous savons, alors, que Neil est maintenant parti à sa mort pour terminer la mission – et le protagoniste l’a également compris.

Neil a démontré qu’il connaissait déjà le protagoniste lors de leur première rencontre lorsqu’il lui a commandé un Coca light. Un petit détail, mais clairement significatif.

C’est donc le protagoniste qui fondera Tenet à l’avenir, ce qui est souligné par la scène finale dans la voiture où Priya (Dimple Kapadia) est tuée. La mission entière – le film entier – est exécutée par une future version du protagoniste, utilisant l’inversion du temps pour obtenir le résultat que nous voyons dans la fin du film.

Les implications de cela sont que tous les événements du film se déroulent avec les connaissances du futur protagoniste et qu’il a mis les pièces en place pour assurer ce résultat final – y compris l’envoi de Neil pour se protéger plus jeune à l’opéra et le recrutement pour lui-même. l’organisation. Et, bien, c’est la fin de Tenet.

Est-ce que Kat est vraiment la mère de Neil dans Tenet?

La plus grande théorie des fans circulant sur Reddit à propos de Tenet est que Kat (Elizabeth Debicki), la femme de Sator, est en fait la mère de Neil (Robert Pattinson). Nous ne pouvons pas confirmer cette théorie, car le film ne le dit pas explicitement – mais le raisonnement est solide.

Voici ce que certains appellent l’arme fumante. Dans Tenet, nous savons que le fils de Kat s’appelle Max. L’orthographe française de son nom complet est Maximilien. Retournez ce nom et lisez-le à l’envers – ce qui est thématiquement approprié pour ce film – et les quatre premières lettres sont Neil. Ce serait une assez grosse coïncidence de n’avoir aucune incidence sur le reste du film.

Deuxièmement, les cheveux de Pattinson sont teints en blond dans le film – ils ressemblent suffisamment aux plans de Max quand nous le voyons. C’est superficiel, mais c’est une autre preuve.

Troisièmement, Neil nous dit qu’il a un diplôme en physique, ce qui nous montre qu’il est bien éduqué. Et nous savons que Max est bien éduqué: le film nous montre l’extérieur de son école de luxe à Londres, tandis que Sator (Kenneth Branagh) fait même référence au coût de l’éducation de Max. L’accent de Neil suggère certainement aussi une riche expérience britannique.

Cela suggérerait également que la relation entre le protagoniste et Neil est plus qu’une simple amitié – il est possible qu’il soit davantage considéré comme une figure paternelle, le résultat de leur future relation à laquelle Neil fait allusion dans sa scène finale avec le protagoniste.

Le film se termine également par la voix off de Neil alors que Kat et Max marchent ensemble, le protagoniste les protégeant.

Pourquoi cette théorie pourrait-elle ne pas fonctionner? Eh bien, en termes de timing, cela suggère que Neil aurait passé des années à être inversé, car Max n’est qu’un enfant après les événements du film. Certains diraient que cette plausibilité des tensions, mais c’est aussi un film où le personnage principal travaille pour une version plus ancienne de lui-même.

Faites votre propre opinion. Mais ne serait-ce pas comme Nolan, de cacher un tel secret à la vue de tous?