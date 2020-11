Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ce 7 novembre, s’est tenue la finale de Free Fire Latin America, en raison de l’ampleur de l’événement, elle a été couverte par divers médias Esports en Amérique latine et a même été diffusée pour la première fois à la télévision péruvienne, par la chaîne America TV. C’était un bon geste pour l’e-sport au Pérou qui a été commenté par divers médias, mais la chaîne ne pouvait diffuser l’événement que pendant deux heures, l’événement a commencé à 14 heures donc il serait diffusé jusqu’à 16 heures.

Mais à la surprise générale, la diffusion a été interrompue environ 20 minutes avant 16 heures. En diffusant un épisode d’El Chavo Animado, il semblerait qu’il bouge plus de cote que la finale de tir libre. Ceci malgré le fait que la finale ait été un succès complet pour la ligue, cette finale a enregistré 1,25 million de spectateurs à son apogée, ce qui est tout à fait admirable pour la région. La journée s’est terminée par la victoire de l’équipe mexicaine Ignis esports après avoir atteint 125 points et remporté le prix de 46 000 $ US, plus l’accès au Free Fire Continental Series (FFCS) Amériques 2020.

Pour une chaîne de télévision, il est prioritaire d’obtenir la meilleure note possible, de générer plus d’argent et ainsi de continuer avec la chaîne. L’importance des événements passe en dessous de la cote, donc si El Chavo Animado attire plus de public que Free Fire, il faut couper le plus tôt possible et donner El Chavo Animaado, selon la logique de America TV.

