(Photo Flexe)

Les ventes en ligne montent en flèche alors que les gens restent à la maison au milieu de la pandémie. Le commerce électronique en tant que part du total des ventes au détail aux États-Unis a augmenté de plus de 4% en séquentiel au deuxième trimestre. Plus de 10 ans d’adoption du commerce numérique ont eu lieu au cours des trois derniers mois, selon McKinsey.

Le PDG de Flexe, Karl Siebrecht. (Photo Flexe)

On ne sait pas si ces tendances resteront dans un monde post-pandémique. Mais pour l’instant, c’est une aubaine pour des entreprises comme Flexe.

La startup de Seattle se développait déjà rapidement avant COVID-19, mais la pandémie a entraîné une demande encore plus forte pour sa solution d’entreposage flexible.

Flexe exploite un marché qui permet aux détaillants d’acheter un espace d’entreposage à la demande et de transformer ce qui était traditionnellement une dépense fixe en un coût variable.

Les attentes des consommateurs pour une expédition rapide, largement motivées par Amazon, ont obligé les détaillants à investir dans leurs réseaux de livraison. Mais si une entreprise souhaite vendre un produit et le livrer le lendemain, elle a besoin de 16 entrepôts répartis dans tout le pays pour atteindre 98% de la population américaine.

Flexe fonctionne un peu comme Airbnb – au lieu d’utiliser la technologie pour faire correspondre les voyageurs avec des maisons et des appartements ouverts, il met en relation les détaillants avec des entrepôts qui ont une capacité excédentaire. La startup s’est décrite comme une entreprise «d’entreposage en tant que service».

Les clients ne paient que ce dont ils ont besoin à un moment donné. C’est similaire à la façon dont les services de cloud computing tels qu’AWS ou Azure ont remplacé une entreprise possédant et gérant leurs propres centres de données.

Des détaillants tels que Ralph Lauren, Staples, Ace Hardware et d’autres utilisent Flexe pour soutenir leurs activités en ligne et réduire les frais de livraison coûteux du «dernier kilomètre». Walmart, qui a vu son activité de commerce électronique doubler d’année en année pour atteindre plus de 10 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, est également un client.

Précédemment: Pourquoi cette startup de la chaîne d’approvisionnement établit des comparaisons avec Amazon Web Services et Airbnb

Le PDG de Flexe, Karl Siebrecht, a déclaré que l’activité de la société était «bien en avance» par rapport à ses estimations annuelles initiales en raison de la flambée des dépenses de commerce électronique. Flexe a signalé une augmentation de 40% des volumes de commandes de commerce électronique sur sa plateforme en juin, par rapport au pic des vacances de 2019. Il voit des pics dans diverses catégories d’achats en ligne telles que les produits pour bébés et les articles ménagers.

L’état fragile de l’économie attire également plus de clients. Les détaillants ne savent pas exactement combien commander pour le reste de l’année, ni quels produits pourraient mieux se vendre. Ils peuvent avoir besoin d’une capacité supplémentaire, mais signer un bail pluriannuel typique sur un espace d’entrepôt géant n’est pas idéal.

«Toute notre proposition de valeur consiste à augmenter votre capacité à être agile, à agir rapidement, à réagir aux conditions changeantes du marché, à répondre aux besoins des consommateurs», a déclaré Siebrecht.

Les luttes récentes des magasins physiques créent également des vents favorables pour Flexe. Les opérateurs d’entrepôt pour les détaillants physiques ont une grande capacité latente, a déclaré Siebrecht, et Flexe est en mesure de leur apporter des affaires compte tenu de la forte demande des clients du commerce électronique à la recherche d’espace supplémentaire.

«Nous les aidons à se lancer dans le commerce électronique», a-t-il noté.

Plus de 1 000 entrepôts aux États-Unis et au Canada utilisent le logiciel Flexe pour soumissionner sur diverses offres.

L’équipe Flexe, pré-pandémique.

En juillet, Flexe a signé un partenariat clé avec Google Merchant Center, permettant aux détaillants et aux marques de connecter leurs programmes d’exécution Flexe aux annonces Shopping de Google. Cela permet aux acheteurs de voir les délais de livraison estimés – ce qui manque à Google, en particulier par rapport à Amazon, a déclaré Siebrecht.

Flexe a conclu un partenariat clé avec Google Merchant Center, permettant aux détaillants et aux marques de connecter leurs programmes d’exécution Flexe aux annonces Shopping de Google.

«Pour les marques qui travaillent avec Flexe, elles peuvent commercialiser efficacement leurs promesses de livraison dans une page de résultats de recherche», a-t-il noté.

L’accord avec Google est remarquable étant donné que Flexe est également en quelque sorte un concurrent d’Amazon.

Au lieu de vendre avec l’activité de distribution d’Amazon, Flexe offre aux détaillants une alternative qui leur permet d’expédier des produits avec leurs propres boîtes de marque et leur logiciel d’achat existant. Les entrepôts tiers, quant à eux, gèrent le travail et les travaux administratifs. Cela évite également aux détaillants d’avoir à partager des données avec Amazon.

Mais Siebrecht a déclaré dans le passé qu’il ne considérait pas Amazon comme un concurrent. Flexe aide les clients à vendre des produits via ou sur Amazon.

Siebrecht a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Amazon continue d’innover et de développer des capacités du dernier kilomètre pour soutenir son initiative de livraison d’un jour pour les membres Prime. Mais il a déclaré que les nouvelles entreprises technologiques telles que Shopify ou Instacart – et Flexe, d’ailleurs – contribuaient à uniformiser les règles du jeu pour les détaillants non Amazon.

« Ce que vous voyez est l’émergence d’un écosystème de fournisseurs de technologie qui commencent à offrir certaines des mêmes choses qu’Amazon peut si bien faire et a toujours fait de manière unique », a-t-il déclaré.

Les concurrents de Flexe incluent le géant de l’industrie XPO Logistics, la nouvelle startup Stord et UPS, qui a lancé sa propre startup de technologie d’entrepôt appelée Ware2Go l’année dernière.

Siebrecht, finaliste pour le PDG de l’année Big Tech aux . Awards 2020, a cofondé la société avec Edmond Yue et Francis Duong après avoir assisté à une pendaison de crémaillère et rencontré un entrepreneur qui s’est plaint de trouver un espace d’entrepôt pour sa société de barware. Siebrecht était auparavant cadre chez aQuantive et AdReady.

Flexe a évité de faire des licenciements et cherche maintenant à agrandir son équipe de 145 personnes. La société est classée n ° 66 sur l’indice . 200 des meilleures startups du nord-ouest du Pacifique.

La société a emménagé dans un nouveau bureau de 24 000 pieds carrés au centre-ville de Seattle l’année dernière et prévoit d’y retourner quand il sera sécuritaire de le faire.

La start-up de 6 ans vient de remporter un nouveau tour d’investissement de 43 millions de dollars qu’elle a levé l’année dernière. Les investisseurs comprennent Activate Capital, Tiger Global Management, Madrona Venture Group, Redpoint Ventures, Prologis Ventures et d’autres. Le financement total à ce jour est de 63,5 millions de dollars.