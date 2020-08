Un test de chute du Galaxy Note 20 Ultra montre que le nouveau Corning Gorilla Glass Victus est beaucoup plus résistant aux chocs contre les surfaces rugueuses que les versions précédentes.

Le test de chute montre que le Note 20 Ultra a survécu aux mêmes tests de chute avec de meilleurs résultats que l’iPhone 11 Pro Max.

Le choix de Gorilla Glass Victus semble être une victoire claire pour Samsung, une victoire qu’Apple reproduira, espérons-le, sur l’iPhone 12.

Samsung a dévoilé la série Galaxy Note 20 début août, prouvant que toutes les rumeurs qui ont précédé l’événement de lancement étaient exactes. Les deux modèles Note 20 n’offriraient pas la même expérience, mais ce sont tous deux des téléphones chers. Le Note 20 ordinaire a un dos en plastique et plusieurs autres compromis, mais il commence à 999 $. Je vous ai dit à plusieurs reprises que vous devriez éviter ce téléphone, étant donné les nombreuses différences entre le Note 20 et le Note 20 Ultra. Ce dernier est le meilleur choix si vous pouvez avaler le prix de départ de 1299 $.

Maintenant que les téléphones Note 20 ont atteint les consommateurs, il s’avère qu’il existe une fonctionnalité clé du Galaxy Note 20 Ultra qui mérite des éloges, et c’est quelque chose que je veux que l’iPhone 12 «vole».

L’avant et l’arrière du Galaxy Note 20 Ultra sont recouverts du tout nouveau verre de protection Gorilla Glass Victus de Corning. Il est censé être encore plus résistant aux chutes que les versions précédentes du Corning Gorilla Glass, et des tests de chute réels prouvent que Victus est en effet un dur comme annoncé.

La chaîne YouTube PhoneBuff a soumis le Note 20 Ultra aux mêmes tests de chute que nous avons vus auparavant et a comparé les résultats avec des images du test de chute de l’iPhone 11 Pro Max. Le gagnant est, sans conteste, le Galaxy Note 20 Ultra.

Le téléphone a survécu à la plupart des chutes, y compris celles qui comptent le plus: l’impact direct de l’écran sur une surface rugueuse. Le Note 20 Ultra n’était pas totalement indemne. La vitre à l’arrière du téléphone, autour de la bosse de la caméra, s’est cassée à la première goutte. Le fond a été rayé lorsque le téléphone est tombé sur l’un de ses coins.

Mais l’écran a survécu sans aucun dommage. Le téléphone a résisté à 10 chutes consécutives du côté de l’écran à une hauteur de 1,5 mètre et le verre ne s’est pas brisé. Il convient également de noter que le panneau de verre Victus orienté vers l’arrière n’a pas subi plus de dommages résiduels après les chutes supplémentaires. À la fin du test, le Note 20 Ultra était encore complètement fonctionnel.

L’écran, le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et la caméra arrière ont tous continué à fonctionner. Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, l’iPhone 11 Pro Max ne s’est pas aussi bien comporté après le même nombre de baisses. L’écran s’est brisé beaucoup plus tôt dans le test, et bien que le téléphone soit toujours fonctionnel à la fin des gouttes supplémentaires, c’était un désordre complet en ce qui concerne les dommages. Et la caméra arrière ne fonctionnait même pas.

On ne sait pas si les modèles d’iPhone 12 comporteront des écrans Gorilla Glass Victus, car ce type de détail n’est généralement pas couvert par les rumeurs. Apple a probablement décidé quel type de panneaux de verre utiliser sur l’iPhone 12 il y a longtemps. Nous ne pouvons qu’espérer que c’est Victus.

Quelle que soit la durabilité, le verre est toujours du verre et votre kilométrage peut varier même avec Victus. Vous pourriez finir par endommager votre Note 20 Ultra, quelle que soit sa résistance. C’est pourquoi vous devriez envisager d’utiliser un équipement de protection pour le combiné.

Mais il est clair que l’écran Gorilla Victus est un gagnant, et je ne peux qu’espérer que la série iPhone 12 sera tout aussi résistante. En ce qui concerne le bon marché Note 20, le téléphone à 999 $ est livré avec Gorilla Glass 5 à l’arrière, ce qui ne vous offrira pas la même protection. Le Note 10 et le Note 10+ sont tous deux dotés d’écrans Gorilla Glass 6, ce qui vous donne une autre raison d’éviter le Note 20 classique.

Un test de chute Note 20 n’a pas été effectué, mais voici le test de chute PhoneBuff Note 20 Ultra:

