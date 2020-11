Auteur: Alberto R. AguiarSilk Road a été l’un des premiers sites de trading à apparaître sur le dark web. Sa spécialisation était la drogue, bien que dans ce puits du réseau, vous puissiez acheter et vendre presque tout.

Le site Web a collecté une fortune de 1 000 millions de dollars – plus de 850 millions d’euros au taux de change actuel. En fait, on pouvait voir: tout était visible dans un portefeuille Bitcoin. Jusqu’à maintenant.

Depuis que Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, a été arrêté en 2013, la fortune d’un milliard de dollars s’était endormie dans le sac à main susmentionné. Au total, 70 000 de ces bitcoins étaient paralysés depuis des années. Maintenant, ils ont changé de mains.

“Grâce à l’analyse de la blockchain, nous pouvons penser que cette fortune est ce que Silk Road a généré”, a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef dans une société d’analyse de crypto-monnaie, Elliptic, au Guardian. Au départ, Silk Road avait son propre portefeuille dans lequel les paiements étaient reçus – comme s’il s’agissait d’un compte courant. Robinson détaille qu’en mai 2012, les 70 000 bitcoins de Silk Road ont été transférés à un autre.

“Ils étaient donc évalués à 350 000 dollars et y sont restés environ un an, avant d’être transférés … en avril 2013.”

C’est ce mois-là et cette année-là que la justice américaine a arrêté et emprisonné Ross Ulbricht, un citoyen de San Francisco de 36 ans qui a été condamné à plus de 40 ans de prison sans possibilité de grâce. Ensuite, le FBI a réussi à confisquer 174000 bitcoins, mais on estime que le marché aurait accumulé plus de 450000.

Qui a déplacé les 70000 bitcoins de Silk Road

Sur ces plus de 450 000 bitcoins possibles, à l’heure actuelle, ces 70 000 qui viennent d’être déplacés sont connus. Un mouvement qui peut être “d’un vendeur sur la Route de la Soie ou d’Ulbricht lui-même retirant ses fonds”. Cependant, “il semble peu probable qu’Ulbricht puisse effectuer une transaction depuis la prison”, a déclaré Robinson au Guardian.

Par conséquent, l’autre option appréciée par les experts est que la sécurité du portefeuille cryptographique a été brisée. Au cours des derniers mois, un fichier crypté a circulé sur les forums de crypto-minage et il a été dit que c’était les mots de passe pour accéder au portefeuille Ullbricht et Silk Road. Cependant, essayer de deviner un mot de passe de portefeuille est impossible et utiliser un supercalculateur pour essayer de déchiffrer le mot de passe pourrait prendre des millions d’années.

La clé du fichier lui-même qui contient les clés du portefeuille cryptographique pourrait être autre chose. Mais, sans payer dans le domaine de la spéculation, la seule chose que l’on sait, c’est qu’une vraie fortune du dark web vient de changer de mains. On ne sait pas encore qui.