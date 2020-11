La fusion Pokémon entre Nidoking et Gyarados est totalement hilarante

Cette illustration hilarante entre Nidoking et Gyarados vous laissera stupéfait

Pour les fans de Pokémon, jouer des fanarts est plus qu’un passe-temps, de nombreux adeptes le prennent très au sérieux et donnent toujours 100% de leur potentiel à livrer. illustrations et fusions dignes d’être admirées.

Ces illustrations surprennent la communauté, car beaucoup d’entre elles ont points de vue assez intéressants. Cependant, les fanarts les plus populaires sont les fusions entre créatures de la même saga et cet adepte a pu réaliser le mélange parfait entre Nidoking et Gyarados de Pokémon.

Ce Gyaraking devrait être officiel

Nous vous montrons ici le travail d’un artiste et utilisateur de la plateforme Reddit, qui voulait montrer un incroyable mélanger entre deux créatures totalement différentes et dont le résultat a été vraiment surprenant.

Poké-fusion. Il y a quelques jours, j’ai mélangé Magikarp et Nidoran, voici Gyaraking comme certains d’entre vous l’ont demandé! J’essaierai de faire les oiseaux légendaires lors de ce nouveau verrouillage. de pokemon

Comme vous pouvez le voir, les créatures qu’il a inspirées sont: Gyarados et Nidoking. Le dessin complet montre le première phase du Pokémon et son évolution. Au bas de l’illustration, vous pouvez voir la tête d’un Magikarpe avec le corps de Nidoran et dans l’évolution, vous pouvez clairement voir la tête de Gyarados avec le corps élancé du Nidoking.

Quel devrait être le nom officiel de ce Pokémon, Gyaraking ou Nidokarps?

Image vedette | images.wikidexcdn

