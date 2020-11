Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce l’arrivée au Chili de Galaxy Tab A7, présenté récemment dans le monde dans le cadre de l’événement virtuel «Life Unstoppable». Cet appareil mobile garantit une expérience immersive et immersive qui vous permet de profiter de films, de séries et de musique n’importe où.

Le secret? Il propose un écran WUXGA + de 10,4 pouces avec des couleurs et des niveaux de luminosité optimaux, ainsi qu’un son surround avec Dolby Atmos et 4 haut-parleurs. Avec seulement 7 mm d’épaisseur, avec une finition métallique haut de gamme, un design élégant et équilibré pour tous les goûts, il est disponible en gris foncé, argent et or.

De plus, il dispose de 3 Go de RAM et de deux versions différentes de stockage interne: 32 Go et 64 Go, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD, de sorte que toutes sortes de fichiers peuvent être stockées sans se soucier de l’espace.

Galaxy Tab A7, à côté de l’application Samsung Kids, il est polyvalent et constitue également un choix parfait pour les enfants, car il propose une variété de contenus éducatifs et divertissants. Cette application permet aux plus petits d’explorer et de se connecter avec le monde dans un environnement contrôlé, en plus de profiter du monde numérique en toute sécurité avec des activités de divertissement et aussi d’apprendre, de se développer et de grandir.

Enfin, cette nouvelle Samsung Tab dispose d’un «Couverture de livre»(Étui de type livre) au design fin et compact, disponible en gris et compatible avec tout clavier Bluetooth fixé à la tablette avec une solution magnétique. Il propose deux positions ou angles différents -50 ° et 65 °- pour tirer le meilleur parti de vos photos et vidéos, ainsi que pour le protéger des chocs ou des rayures.

La Galaxy Tab A7 est maintenant disponible dans les magasins Samsung, www.Samsung.com et les principaux détaillants du pays au prix de référence de 249990 $ pour la version 32 Go et de 279990 $ pour la Galaxy Tab A7 de 64 Go, et se décline en trois couleurs: Or, Gris et gris foncé. Pour sa part, Book Cover, qui doit être acheté séparément, est disponible au prix de référence de 24 990 $.

