NVIDIA n’a pas encore terminé le déploiement de la série RTX 30, mais ils ont déjà commencé à émerger. premières rumeurs sur la GeForce RTX 4000, une nouvelle génération de cartes graphiques qui arrivera entre fin 2021 et mi-2022, et qui selon les dernières informations pourrait être basée sur le Architecture d’Ada Lovelace, et pas sur Hopper.

Je suis sûr que nos lecteurs les plus avancés auront pu voir, sans problème, pourquoi cette distinction est-elle si importante au niveau architectural. Si vous n’avez pas été capable de le discerner, détendez-vous, expliquons-le tout de suite.

De nombreuses informations ont été signalées que Hopper lance une conception de type MCM dans l’industrie des GPU. Cela signifie qu’avec une telle architecture, NVIDIA adoptera une approche similaire à ce que nous avons vu dans les processeurs Ryzen: joindre plusieurs puces pour créer une «super puce».

Actuellement, un GPU NVIDIA intègre, dans une seule puce de silicium, un certain nombre d’unités SM, ce qui nous laisse un nombre spécifique de shaders, d’unités de texturation, d’unités raster, de cœurs RT et de cœurs tenseur. Eh bien, avec Hopper, cette conception de noyau monolithique sera théoriquement une chose du passé. Le GPU sera composé de plusieurs puces de silicium intercommunicante, ce qui permettra de créer un GPU beaucoup plus puissant et avec un grand nombre de shaders.

GeForce RTX 4000 utilisera des GPU monolithiques

Tant que ces informations sont remplies, elles sont basées sur l’architecture Ada Lovelace. La vérité est que cela a beaucoup de sens, l’architecture Ampère a montré que doubler le nombre de shaders par unité SM n’a pas eu l’impact attendu au niveau des performances, c’est-à-dire que la mise à l’échelle linéaire n’a pas été obtenue par rapport à la génération précédente, mais elle a augmenté la complexité lors du transfert de la conception sur la tranche.

Dans cet esprit, l’architecture Ada Lovelace est susceptible de se concentrer dans des améliorations qui pourraient aller au-delà de la puissance brute, c’est-à-dire l’augmentation à grande échelle des unités SM. Cependant, cela ne signifie pas que Hopper a été annulé, mais simplement qu’il ne sera pas utilisé pour donner vie à la GeForce RTX 4000.

L’architecture Hopper deviendrait, selon ces informations, le gros pari de NVIDIA pour vos cartes graphiques professionnelles de 2023-2024. Les GPU avec des conceptions MCM qui permettent l’intégration d’énormes quantités de shaders, également connus sous le nom de cœurs CUDA, ont beaucoup plus de sens au niveau professionnel, notamment en raison du boom que connaissent certains secteurs, comme l’intelligence artificielle et le Big Data.

Nous n’avons pas encore de détails spécifiques sur la GeForce RTX 4000, mais je suis convaincu que NVIDIA continuera à miser sur la spécialisation au niveau de base, et que ladite génération fera à nouveau la différence entre les moteurs d’ombrage, les moteurs de géométrie, les moteurs de texturation, les cœurs de tenseur pour AI et les cœurs RT pour le traçage de rayons.