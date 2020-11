La génération Z dépassera les revenus des consommateurs de la génération Y d’ici 2031.

69% de ce segment choisit des magasins physiques pour acheter, selon GlobalWebIndex.

Le Mexique, l’Inde, les Philippines et la Thaïlande font partie des pays émergents qui peuvent y gagner.

La génération Y a été progressivement déplacée par la Génération Z. Ce segment, qui comprend les jeunes de 16 à 21 ans, est déterminant dans les industries. Bien que pour Bank of America, la génération Z soit considérée comme celle née entre 1996 et 2016.

Dans les deux cas, il s’agit d’une génération puissante proche de prendre le contrôle complet de la consommation, au point que cette source indique un chiffre impressionnant en matière de revenus, qui, à leur avis, dépassera ceux des milléniaux d’ici 2031.

La génération Z est en passe de devenir la plus perturbatrice pour les économies, les marchés et les systèmes sociaux, selon les experts, et les revenus devraient être multipliés par cinq d’ici 2030 pour atteindre 33 milliards à mesure qu’ils entreront dans le monde du travail, représentant plus d’un quart du revenu mondial et dépasserait alors le revenu des milléniaux d’ici 2031.

Selon leurs recherches, neuf membres sur 10 de ce segment vivent dans les marchés émergents, avec un cinquième de cette génération vivant dans le monde en Inde, mais aussi Le Mexique, les Philippines et la Thaïlande font partie des autres pays émergents qui, selon le rapport, ont le potentiel de «capitaliser sur la révolution de la génération Z».

Pour cela, il est important de considérer leurs caractéristiques de consommation, avec 44 pour cent des membres, acheteurs omnicanalIls utilisent une combinaison d’achat en magasin et en ligne. En ce sens, les gagnants de l’investissement seraient les détaillants.

Une étude de GlobalWebIndex souligne que leurs habitudes d’achat incluent l’achat dans les magasins physiques, bien qu’ils soient la génération la plus exposée à la technologie. le 69 pour cent choisit des magasins parmi les 61% de la génération Y qui parient davantage sur le commerce électronique.

En plus de cette tendance, il a été découvert qu’ils sont moins sensibles au prix lors de l’achat de produits, en choisissant la qualité plutôt que le prix comme principal facteur d’achat, et la durabilité est également importante pour eux, se démarque comme une question importante pour le consommateur de leur profil .

En fin de compte, à cette époque, le secteur de l’immobilier serait un gagnant, car 80% des membres de la génération Z veulent posséder une maison.