Call of Duty: Warzone est l’un des jeux les plus populaires dans le domaine de Bataille royale. L’engagement d’Activision dans ce genre a conduit à un titre qui a le gameplay addictif et rapide de Call of Duty, mais en ajoutant tous les éléments d’un Battle Royale.

Au milieu de 2021, Call of Duty Warzone peut déjà se vanter d’avoir dans ses rangs l’un des joueurs les plus vétérans du moment. Il s’agit de Michelle Statham, une grand-mère de 55 ans Washington qui balaie Internet grâce à un capacité spectaculaire de jouer à Battle Royale d’Activision.

Sa capacité à jouer n’est pas un hasard. Michelle a joué à des jeux vidéo toute sa vie. Dans les années 70, ce joueur vétéran a consacré des heures à Pong chez ATARI, passant par des machines plus récentes comme Nintendo, Nintendo 64, Wii, Xbox, PlayStation et maintenant sur PC. Grâce à Facebook, le réseau social sur lequel elle diffuse ses jeux, la communauté la connaît sous le nom de grand-mère tactique.

Maintenant et afin de faire connaître davantage ses compétences, un utilisateur de Reddit a compilé certains des clips les plus spectaculaires de Michelle. En eux, nous pouvons voir comment joue avec une compétence incroyable avec des fusils de sniper, l’une des armes les plus exigeantes de Warzone.

Call of Duty Warzone a complètement réinitialisé sa saison avec la sortie de Call of Duty Black Ops Cold War. En plus de trouver de nouvelles zones, le Battle Royale a également ajouté des armes et des opérateurs. Au cours des prochaines semaines, le titre sera mis à jour pour accueillir de nouveaux contenus entièrement gratuitement, comme il est devenu d’usage depuis son lancement.