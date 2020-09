Gareth Beavis

L’événement iPhone 12 d’Apple a peut-être été retardé cette année, mais nous sommes sur le point d’entendre parler de nouveaux gadgets de la société lors d’une conférence en direct qui aura lieu plus tard dans la journée.

L’événement Apple démarre très bientôt (15 septembre) à 10h PT / 13h EST / 18h BST (3h AEST le 16 septembre en Australie).

Gareth Beavis

L’événement est retransmis en direct, vous pouvez donc le suivre, et nous nous attendons à voir une variété de nouveaux gadgets de la société, avec des rumeurs d’annonces pour l’Apple Watch 6, l’Apple Watch SE, l’iPad Air 4 et même les Apple AirTags.

Des fuites suggèrent que nous ne verrons que ces produits, et peut-être quelques autres surprises, et il est peu probable que nous recevions une annonce sur l’iPhone 12 plus tard dans la journée, bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé que c’est le cas, il y a donc une chance que cela se produise encore. .

Ci-dessous, nous vous expliquerons à quoi vous attendre avant que l’événement ne commence au siège d’Apple, puis nous vous parlerons du lancement au fur et à mesure, et vous fournirons des réactions, des analyses, des japes et des aspects spirituels … tout le temps. regarder un homme fatigué sombrer davantage dans la folie si cela dure plus de 90 minutes.

En attendant le début de l’événement, pourquoi ne pas vous rafraîchir avec tous nos jolis hubs, qui ont passé au crible toutes les informations clés sur ce que nous sommes susceptibles de voir aujourd’hui?

Blog en direct Apple WWDC 2020

Gareth Beavis

Toutes les heures en heure normale du Pacifique (PT)

Gareth Beavis

10:38 – Voilà, Apple One est officiel. iCloud, Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et Apple Fitness + sont désormais regroupés sous une même bannière dans un seul service d’abonnement.

Un abonnement individuel coûte 14,95 $ par mois, tandis qu’un abonnement familial coûte 19,95 $.

10:36 – Il y aura des sélections intelligentes définies pour chaque personne, avec 10 types d’entraînement,

10:34 – Il y a du yoga, de la force, de l’aviron, des entraînements HIIT, des temps de recharge attentifs et plus encore – la plupart ne nécessitent aucun équipement ou juste quelques haltères.

C’est intéressant – si seulement Apple avait lancé des entraîneurs avec des capteurs en même temps. Je me souviens de Nike il y a des années, et cela me manque toujours.

Il y aura de nouveaux entraînements chaque semaine avec une gamme d’instructeurs et une gamme de styles de musique parmi lesquels choisir – si vous êtes abonné à Musique, vous pouvez également enregistrer la liste de lecture, si vous voulez vous rappeler quand vous en avez envie. vomissements d’effort.

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10:32 – C’est avec des entraîneurs bien connus, et ça s’appelle Fitness +. C’est un service pour Apple Watch pour «se mettre en forme et rester en forme». Il est alimenté par l’Apple Watch et vous donne des mesures d’entraînement au poignet.

Ces données sont conçues pour vous garder motivé – et avec Fitness +, vous choisissez l’entraînement que vous voulez dans le catalogue de vidéos et cela démarre l’entraînement directement sur votre montre et affiche les mesures de la montre sur l’écran sur lequel vous regardez.

Lorsque le formateur vous demande de vérifier votre fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque augmente automatiquement. Une minuterie indiquera combien de temps il reste dans un intervalle – et vos anneaux étant fermés pendant l’entraînement, il s’affichera également à l’écran.

Tout cela fait partie d’un résumé sur l’iPhone / iPad et l’Apple TV présumée aussi.

10h30 – Apple parle maintenant de quelque chose pour nous aider à être un peu plus actifs – est-ce la nouvelle plate-forme de santé dont nous avons tant entendu parler?

Oui, Apple propose des entraînements basés sur Apple Watch, avec des offres dédiées avec de la musique et des mesures à l’écran.

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10:28 – Vous pouvez récupérer l’Apple Watch à partir du vendredi 18 septembre et la commander à partir d’aujourd’hui.

10:26 – Apple parle maintenant des avantages environnementaux de l’Apple Watch, avec 100% d’aluminium recyclé dans le boîtier et 100% d’éléments de terres rares recyclés dans le moteur taptic.

Nous parlons ici du manque d’adaptateur – attendez, il n’y a pas d’adaptateur secteur USB pour l’Apple Watch? C’est un grand pas – les gens ont beaucoup plus de câbles Lightning qui traînent que de chargeurs Watch.

Apple devrait offrir une réduction pour ceux qui choisissent de ne pas opter pour une Watch 6 avec un adaptateur secteur.

La gamme de montres Apple ressemble maintenant à ceci: * Nouveau * Montre 6 – 399 $ * Nouveau * Montre SE – 279 $ Montre série 3 – 199 $ # AppleEvent15 septembre 2020

Gareth Beavis

10:23 – Oh merde – Apple Watch SE est là. Je ne pensais pas que cela allait s’appeler ainsi.

Il aura la puce S5 de l’Apple Watch 5, et avec les modèles cellulaires, vous pourrez l’utiliser avec le mode Famille.

Il a les mêmes capteurs en termes de GPS, d’altimètre et d’accessibilité – il commence à 279 $ et est deux fois plus rapide que la série 3, qui est toujours de 199 $.

L’Apple Watch 6 coûtera 399 $ pour la version plus petite.

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10:20 – Oh, c’est tout pour Apple Watch 6? Deirdre Caldbeck, directrice d’Apple Watch, nous dit que les familles peuvent toutes avoir leur propre Apple Watch, même si elles n’ont pas d’iPhone aussi.

Il permet aux enfants ou aux générations plus âgées d’utiliser un appareil qui peut surveiller où ils se trouvent ou s’ils ont un problème de santé – et pour les enfants, avec qui ils peuvent également communiquer.

Les enfants peuvent suivre les mouvements de la manière qui leur convient le mieux et créer un Memoji pour eux directement depuis la montre.

Il y a même le mode école, pour empêcher les enfants d’être distraits – et a un visage spécifique pour que les enseignants puissent voir que vous n’êtes pas méchant.

Il arrive dans de nombreux pays, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine.

10:19 – Les sangles sont en train d’être changées – la Solo Loop est maintenant aussi dans le mix. Il n’a pas de boucle et c’est juste un glissement sur le poignet. Il vient dans une gamme de tailles. Il existe une version caoutchoutée (silicone) et une version tressée aussi. Il existe également une mise à jour pour Apple Watch Nike et le nouveau cadran de la montre.

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10:16 – Les visages de la montre sont les suivants – les emmenant « plus loin », selon AWJ (Apple Watch Jeff).

C’est un « profond respect pour l’histoire du chronométrage » – le cadran GMT affichera le fuseau horaire où que vous soyez, il existe un moyen de suivre les heures des ordinateurs portables et un mode chronographe comme dans d’autres montres de luxe.

Il y a un visage Memoji qui bougera et réagira à votre toucher, et un visage à rayures simples vous permet de personnaliser à votre guise.

Les développeurs sont autorisés à personnaliser leurs propres options pour leurs applications – la photographie pour suivre le coucher du soleil ou de meilleures options pour les surfeurs également.

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10:15 – Il y a une « conception écoénergétique » du nouveau chipset S6 à l’intérieur – ce qui signifie qu’il est 2,5 fois plus lumineux à l’extérieur, ainsi qu’un altimètre pour voir à quelle hauteur vous atteignez.

En randonnée, évidemment. Que pensez-vous que je voulais dire?

10:13 – Il s’agit d’un nouvel outil pour le bien-être général, et trois nouvelles études de recherche sur la santé sont en cours sur l’Apple Watch, qui vérifient également son lien avec l’insuffisance cardiaque.

Ce sera l’essentiel – mettre la SpO2 sanguine au poignet de plus de gens. Cela a été une caractéristique de très nombreuses montres de sport dans le passé – Garmin y travaille depuis longtemps, par exemple – mais il s’agit de la rendre plus utilisable.

En outre, il consomme également de la batterie dans d’autres appareils – soyez intéressant de voir ce qu’Apple fera à ce sujet.

10:12 – Comme prévu, c’est le moniteur de niveau d’oxygène dans le sang. Lumière rouge et infrarouge brillante, cela déterminera la couleur de votre sang et vous pourrez mesurer en seulement 15 secondes.

La série 6 peut également enregistrer des mesures d’arrière-plan, ce qui signifie que la nuit, elle peut détecter si vous souffrez d’apnée du sommeil.

10:11 – Une vidéo très glamour en cours de lecture – mais c’est une montre qui ressemble beaucoup. L’Apple Watch Series 6 est là, et c’est «la gamme la plus colorée de tous les temps». Bleu, or, graphite et une version (PRODUCT) Red aussi.

Il y a aussi un nouveau capteur de santé – voici ce qu’il contient.

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10:10 – VO2 Max, une fonctionnalité utile arrive plus loin dans la ligne, avec des avertissements si c’est droppin … attendez, vissez ça. Voici la nouvelle Apple Watch.

10:09 – Le chef de l’Apple Watch, Jeff Williams, est maintenant devant la caméra (nous venons de traverser le campus Apple en quelques secondes … nous ne pouvions pas le faire dans la vraie vie sans encourir une énorme facture).

10:08 – Singapour va bientôt commencer à offrir aux gens des incitations pour les inciter à être plus actifs.

10:06 – Un athlète qui peut se connecter à un pack d’insuline sur le côté de son corps, et peut voir son taux de glucose avec un regard sur le poignet. Des membres de ma famille utilisent la technologie pour faire la même chose – nous avons besoin de plus de technologie de surveillance du diabète dans nos appareils – j’espère qu’Apple en parlera davantage aujourd’hui.

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10 h 05 – Encore une fois, parler de la façon dont l’Apple Watch a sauvé des vies. Comment les alertes de fréquence cardiaque ont remarqué que les gens n’étaient pas dans la meilleure forme et comment cela leur a permis de se rendre à l’hôpital à temps. Ou les aveugles, qui utilisent les fonctionnalités d’accessibilité pour faciliter les choses au quotidien.

10:04 – Maintenant, Cook parle de l’impact auquel Covid nous a tous fait subir. Et nous allons parler «uniquement» de l’Apple Watch et de l’iPad.

Parler davantage de la façon dont l’Apple Watch était à peu près temps, mais maintenant elle peut faire beaucoup plus. Messages, actualités, santé, horaires, être en forme, suivre les mouvements, ouvrir la porte et allumer les lumières et au coucher, Apple Watch peut diffuser sa musique préférée.

Quand le charge-t-il?

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

10:03 – Tim vient de confirmer l’arrivée de nouveaux appareils. Choc.

10:02 – Et c’est parti. Nous commençons par une vidéo – tournant dans le logo Apple. Magie multicolore et formes et spirales et OH NON NOUS SOMMES HYPNOTISÉS.

Oh, il est entré dans un cœur, puis un arc-en-ciel puis une vidéo drone du campus Apple. C’était plutôt sympa, en fait. Et voici le PDG Tim Cook.

09:58 – Le logo Apple s’anime et la musique joue. J’ai fait suffisamment de ces événements pour savoir que cela signifie que quelque chose se passe.

09:55 – Oh mec, le flux en direct TechRadar était déjà intégré dans le tweet précédent. C’est maintenant comme si je vous encourage activement à partir.

09:54 – Je suis contractuellement obligé de rappeler aux gens qu’il existe un TechRadar qui réagit en direct aux côtés du flux en direct de l’événement Apple ce soir – mais s’il vous plaît ne cliquez pas dessus. Reste ici avec moi, je serai si seul sinon.

L’équipe @TechRadar regarde aujourd’hui #AppleEvent en direct. Rejoignez-nous! Https: //t.co/uScPzpoEMCOr regardez-le en solo si vous faites des mouvements en dehors du peloton. https://t.co/wJkYIQPTOzLe spectacle commence dans 30 minutes! pic.twitter.com/Ua7gg6xkAq15 septembre 2020

Gareth Beavis

09h50 – Oui, nous sommes à 10 minutes du décollage. Je reprends le Pepsi car je n’aurai pas le temps d’aller aux toilettes.

Un rappel de ce que nous attendons ce soir:

Tant de choses pourraient être disponibles à #AppleEvent d’aujourd’hui: 📺📰 Apple One Bundle⌚️ Watch 6 ou Watch SE📜 iPad Air 4👉 Un nouvel iPad🔍 AirTags📲 iOS 14 📱 iPadOS 14 ⌚️ watchOS 10.16 Suivez notre blog en direct https: // t .co / mFNwKXQm1OOR regardez avec nous EN DIRECT! https: //t.co/uScPzpoEMCS15 septembre 2020

Gareth Beavis

09:48 – Vous vous souvenez de la fois où Tim Cook aurait dit qu’il s’était douché avec son Apple Watch allumée (à l’époque où elle n’était pas si résistante à l’eau)? J’y pense presque chaque fois que je blogue en direct un événement Apple.

09:42 – Je l’ai déjà dit, et je vais le dire maintenant: pourquoi diable Apple n’a-t-il pas déjà sorti les AirTags?

Imaginez un système où vous perdez votre sac, mais chaque fois que quelqu’un avec un iPad, un iPhone ou même une Apple Watch (peut-être) le dépasse, il enverrait un message au réseau AirTags et vous ferait savoir « hé, vous l’avez laissé ta voiture, doofus ‘.

Oui, Tile fait la même chose, mais les gens ont besoin de l’application pour cela – cela ouvrirait un marché extrêmement accessible.

Apple AirTags (nom de code: B389) – Face avant blanche (sans logo) CLEAN! – Dos en métal poli – Logo Apple sur le dos Rendu 3D réalisé par AMAZING @CConceptCreator. Des sources ont partagé avec moi une vidéo des vrais AirTags – pour les protéger, nous avons fait un rendu 3D pour vous montrer. pic.twitter.com/aKGOATXMMOS 14 septembre 2020

Gareth Beavis

09:37 – NEWS JUST IN: Les analystes prévoient qu’Apple sortira une Apple Watch moins chère, l’Apple Watch SE tant vantée, aidera la marque à garder la mainmise sur le marché des appareils portables:

« Rupantar Guha, chef de projet associé pour la recherche thématique chez GlobalData, a déclaré: » Apple avait une part de 60% des revenus de smartwatch en 2019, selon les estimations de GlobalData.

«Cependant, les revenus des montres connectées devraient baisser de 10% en 2020 alors que la récession mondiale causée par la pandémie COVID-19 frappe les dépenses de consommation.

«Le modèle Watch moins cher aidera Apple à élargir sa base de clients et à maintenir son emprise sur un marché qui, selon GlobalData, vaudra 64 milliards de dollars d’ici 2030.»

Dans d’autres NEWS JUST IN: Je suis déjà sur mon deuxième verre de Pepsi Max.

09:36 – Fait amusant pour les fans de Gareth là-bas: j’ai essayé de prendre des douches glacées ces derniers temps car j’ai entendu dire qu’elles sont bonnes pour vous. Ils ont toujours été plus froids que ce Pepsi Max.

09:32 – Salut! C’est moi, Gareth, cet homme que James Peckham a si gentiment promu ci-dessous. Habituellement, je serais au Steve Jobs Theatre en ce moment, je me demandais si j’avais le chemin le plus rapide vers la zone pratique – mais aujourd’hui, je suis sur le point de verser mon premier verre de Pepsi Max froid. Accrochez-vous pendant que je fais ça …

Gareth Beavis

09:24 – Pourquoi la dernière rumeur dit-elle que la gamme iPhone 12 n’aura pas de téléphones avec des écrans 120Hz? C’est peut-être dû à la durée de vie de la batterie.

D’accord, je signe maintenant – vous avez Gareth Beavis, rédacteur en chef mondial de TechRadar et charmant homme polyvalent qui prend le relais maintenant. Il va être très divertissant pendant les deux heures et demie à venir.

Je pense toujours que c’est la raison pour laquelle 120Hz vit sur les iPad mais pas sur les iPhones cette année (apparemment) https://t.co/0YKn5w83Hz15 septembre 2020

Gareth Beavis

09:15 – Comment TechRadar couvre-t-il ces grands événements? Eh bien, évidemment, les choses sont un peu différentes en 2020 des années normales. Souvent, nous aurons des équipes dans nos bureaux couvrant l’événement ainsi que des personnes sur le campus Apple lui-même, mais cette année, nous le faisons tous de chez nous.

Voici la mise en place de l’éditeur adjoint de TechRadar, John McCann, pour ce soir:

D’accord, voyons vos configurations #AppleEvent. Comment allez-vous regarder? (Ne vous inquiétez pas, la pizza est en route) pic.twitter.com/MXGF0gxDJFS 15 septembre 2020

Gareth Beavis

09:07 – Apple a donc réussi à convaincre Twitter de changer l’animation lorsque vous aimez un tweet contenant #AppleEvent. C’est la première fois que nous voyons Twitter changer cela, et c’est un effet similaire à ce que l’invitation à cet événement a montré.

Vous pouvez l’essayer sur le tweet ci-dessous et vous verrez la nouvelle animation. Que signifie l’animation? Honnêtement, nous ne le savons pas encore, mais nous le saurons peut-être bientôt.

Tant de choses pourraient être disponibles à #AppleEvent d’aujourd’hui: 📺📰 Apple One Bundle⌚️ Watch 6 ou Watch SE📜 iPad Air 4👉 Un nouvel iPad🔍 AirTags📲 iOS 14 📱 iPadOS 14 ⌚️ watchOS 10.16 Suivez notre blog en direct https: // t .co / mFNwKXQm1OOR regardez avec nous EN DIRECT! https: //t.co/uScPzpoEMCS15 septembre 2020

Gareth Beavis

08h50 – Aurons-nous des produits audio aujourd’hui? C’est une bonne question, et l’éditeur audio et musical de TechRadar, Olivia Tambini, a décomposé ce que nous nous attendons actuellement à voir.

Tambini a déclaré: « Il y a beaucoup de produits audio sur lesquels Apple travaillerait actuellement, y compris ses premiers écouteurs supra-auriculaires, les AirPods Studio d’Apple, les AirPods 3 et une version moins chère des AirPods Pro connue sous le nom d’AirPods Pro. Léger.

«Il y a même des rumeurs concernant l’Apple HomePod 2, une version plus petite et plus intelligente du haut-parleur intelligent de la marque. Si l’on considère à quel point les AirPod sont devenus populaires – ils sont de loin les véritables écouteurs sans fil les plus omniprésents de la planète – tout nouveau casque d’Apple ne manquera pas de changer la donne pour le monde audio.

« Malheureusement, quelques analystes technologiques réputés ont déclaré que le studio AirPods ou tout autre matériel audio ne sera pas présenté aujourd’hui – et nous ne nous attendons pas à de nouveaux écouteurs sans fil avant le début de 2021, sur la base des prévisions de Ming-Chi Kuo, qui est souvent juste à propos de ces choses.

«Cependant, nous avons encore de l’espoir – et ce n’est peut-être pas un lavage complet pour les audiophiles. Nous avons entendu des rumeurs croissantes selon lesquelles un nouveau service d’abonnement Apple tout-en-un pourrait être annoncé aujourd’hui. Connu sous le nom d’Apple One, on dit que associez des services comme Apple Music et Apple TV Plus dans des offres groupées à prix réduit – et les utilisateurs d’Apple Music en particulier pourraient recevoir une nouvelle annonce aujourd’hui. «

08:02 – L’Apple Store est en panne, comme d’habitude avec ce genre d’événements. La société ferme sa boutique en ligne pendant quelques heures afin de pouvoir se préparer à lister les nouveaux produits sans gâcher ce qui est en magasin.

Voici à quoi cela ressemble en ce moment:

(Crédit d’image: Apple)

Gareth Beavis

07:14 – Il est très peu probable que nous voyions l’iPhone 12 aujourd’hui, mais le rédacteur de téléphones de TechRadar, Tom Bedford, a trouvé des listes pour des produits remarquablement nommés déjà en vente.

Veuillez ne pas les acheter en pensant qu’il s’agit de téléphones fabriqués par Apple.

Le # iPhone12 ne vient presque certainement pas à #AppleEvent aujourd’hui – mais cela n’a pas d’importance! Parce qu’il y a déjà de nombreuses imitations stupides sur #wish! pic.twitter.com/4maKRrZVu615 septembre 2020

Gareth Beavis

06:54 – Cook est réveillé et nous avons totalement raté son tweet du petit matin. Même si aujourd’hui est différent des événements Apple précédents, il était toujours prêt à envoyer ce message du matin.

Bonjour! T-moins 6 heures! #AppleEvent15 septembre 2020

Gareth Beavis

Cela a conduit à des spéculations dans l’équipe TechRadar sur ce que Cook fait avec ces six heures de réserve? Revoit-il son scénario? Essaie-t-il de se détendre?

Certains ont même suggéré qu’il joue un jeu rapide d’Apex Legends pour calmer ses nerfs. Si c’est vrai, nous sommes à peu près certains que Cook est un principal de Pathfinder.

Gareth Beavis

06:15 – Y aura-t-il des annonces liées à Apple TV aujourd’hui? Le rédacteur Home Cinema de TechRadar, Henry St Leger, déclare: « Je ne m’attends pas à ce que toutes les rumeurs autour de cet événement soient vraies, mais quelque chose du côté de la télévision semble probable. Nous avons entendu parler d’une nouvelle itération du matériel Apple TV depuis mois maintenant, et ce serait le moment idéal pour le lancer aux côtés de tvOS 14, qui quittera probablement le public pour une sortie complète ce mois-ci.

«Je ne m’attends pas non plus à ce qu’il se passe grand chose avec Apple TV Plus – autant que je souhaite que l’interface soit révisée – mais pouvoir y accéder via un abonnement Apple One avec d’autres services Apple ferait probablement beaucoup pour raviver l’intérêt pour elle. . «

Jason Momoa dans l’émission Apple TV Plus Voir (Crédit image: Apple)

Gareth Beavis

04:02 – Apple TV Plus a presque un an, alors entendrons-nous parler de nouvelles émissions de télévision lors de l’événement Apple? Peut-être avoir un aperçu de la prochaine incursion de la société dans le cinéma?

Samuel Roberts, rédacteur en chef du divertissement de TechRadar, déclare: «Avec Apple TV Plus, un flux constant de nouveaux originaux très médiatisés a occupé les abonnés avec du contenu pendant une année assez tiède pour les options de divertissement. Des mouvements audacieux comme l’acquisition du film de Tom Hanks Greyhound, ou le financement du prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, montre qu’Apple est sérieux au sujet du divertissement.

«Je m’attends à ce qu’à l’instar de la révélation de Foundation sur Apple TV Plus plus tôt cette année, vous ayez un premier aperçu d’une autre série majeure en cours de réalisation, ou que vous assistiez à l’annonce d’une autre grande acquisition. Quelque chose comme ça fera sensation à côté la révélation d’Apple One.

« Apple TV Plus manque sans doute encore d’une émission originale comme The Mandalorian qui attirera l’attention du service de ceux qui ne font pas partie de l’écosystème technologique de l’entreprise – c’est ce dont le service aura besoin pour vraiment décoller. »

Gareth Beavis

03:30 – Alors, à quoi faut-il s’attendre de l’Apple Watch 6? Les rumeurs les plus fiables suggèrent que la société ne mettra pas à jour en profondeur le design de sa smartwatch et que nous verrons un appareil similaire à l’Apple Watch 6.

Au lieu de cela, les améliorations seront probablement internes, certains suggérant que la nouvelle montre pourrait recevoir une batterie plus grande pour assurer un meilleur suivi du sommeil, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de remise en forme.

L’Apple Watch 5 qui a été annoncée il y a un peu plus d’un an (Crédit image: Future)

Gareth Beavis

Catherine Ellis, rédactrice en chef de TechRadar Fitness and Wellbeing, déclare: «L’Apple Watch 6 est peut-être la première à proposer un suivi de la SpO2, vous permettant de voir les changements dans votre saturation en oxygène dans le sang pendant la nuit qui peuvent indiquer des problèmes comme l’apnée du sommeil.

« C’est une fonctionnalité qui est devenue courante sur les trackers de fitness, même bon marché, et semble être un ajout naturel pour un appareil qui dispose déjà d’une surveillance de la fréquence cardiaque et d’un ECG. »

01:52 – Oh, et nous avons presque oublié… il y a une rumeur selon laquelle Apple One sera lancé aujourd’hui. Il s’agit d’un service d’abonnement qui fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant, qui regrouperait supposément Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus et d’autres logiciels dans un seul package, et donc un prix.

J’espère que quelqu’un @AppleOneWorks a suivi les rumeurs sur l’événement Apple aujourd’hui – j’ai le sentiment que leur site Web de recrutement est sur le point d’être inondé de visiteurs confus … https://t.co/znqJH3bE23 15 septembre 2020

Gareth Beavis

01:45 – Alors, qu’allons-nous voir exactement aujourd’hui? C’est la grande question, et c’est un peu incertain pour le moment, mais les fuites ont tendance à pointer vers le bas. Vous pensez qu’il manque quelque chose dans la liste? Cela signifie probablement qu’il ne sera pas annoncé aujourd’hui, et nous vous parlerons de ces choses dans une nouvelle mise à jour à venir.

Apple Watch 6 Cela devrait être le grand moment fort de l’événement d’aujourd’hui, alors que la société cherche à élargir encore son portefeuille de montres intelligentes et à améliorer l’une des meilleures montres intelligentes au monde.Apple Watch SE Attends, qu’est-ce que c’est? Des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur une Apple Watch moins chère qui a un design similaire à la série 4, et qui sera lancée aux côtés de l’Apple Watch 6.iPad Air 4 L’iPad Air est de retour et les dernières rumeurs suggèrent qu’il abandonnera le bouton d’accueil pour un design plus proche de l’iPad Pro. Cela va-t-il arriver? Vous devrez vous connecter plus tard pour le savoir.Nouvel iPad Cela n’a pas fait beaucoup de bruit, mais certaines sources affirment que nous pourrions voir un modèle d’iPad mis à jour dans le mix aujourd’hui. Si tel est le cas, cela peut signifier que de nouvelles fonctionnalités arriveront sur une liste plus abordable.AirTags Apple Cela peut enfin arriver – ces trackers de localisation de type Tile sont conçus pour vous aider à garder un œil sur des choses comme vos clés ou votre sac à main, et certaines rumeurs suggèrent qu’ils sont enfin lancés aujourd’hui.iOS 14 / iPadOS 14 / watchOS 7 / macOS 10.16 Apple utilise souvent son événement iPhone début septembre pour annoncer les dates de sortie exactes de son prochain logiciel.

Gareth Beavis

01:35 – Bienvenue sur notre blog en direct sur l’événement Apple 2020 – c’est ici que vous trouverez toutes les dernières nouvelles et rumeurs concernant la préparation du lancement du nouveau produit Apple, ainsi que notre couverture de l’événement lui-même.

Il est un peu tôt pour parler des nouveaux produits, nous allons donc vous parler des informations que nous connaissons jusqu’à présent, ainsi que des fuites ou des nouvelles qui surviennent tout au long de la journée.

Mais d’abord, les détails clés pour aujourd’hui:

L’événement Time Flies a lieu aujourd’hui – 15 septembre Il commence à 10h PT / 13h HE / 18h BST (3h AEST le 16 septembre) Il est gratuit de regarder l’émissionVoici comment regarder l’événement Apple

