15/12/2020

Le rêve de beaucoup deviendra réalité avec le lancement de Justice League de Zack Snyder, qui à ce jour, devrait faire ses débuts l’année suivante en HBO Max. En plus de toutes les nouvelles scènes, cette version révisée du film original de 2017 pourrait également avoir une autre classification, en particulier, ce serait “ adultes seulement ”.

Cependant, ne vous attendez pas à trop de matériel explicite, car cette nouvelle classification pourrait être due à l’utilisation du mot “Fuck” par rien de plus et rien de moins que Homme chauve-souris. Selon Snyder:

«Il y a une scène où Batman lance une ‘F-Bomb’. Cyborg n’est pas très content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League et a tendance à dire ce qu’il pense. Et Steppenwolf coupe pratiquement les gens en deux. La cote serait donc due à la violence et au blasphème, probablement les deux.

Comme vous pouvez le lire, il existe également des scènes supplémentaires avec Steppenwolf, le méchant principal de ce film, dans lequel on peut le voir mutiler des gens, mais n’espérons pas non plus quelque chose de trop extrême.

