Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 18/01/2021 17:13

Après une énorme campagne parmi les fans, Justice League de Zack Snyder il verra enfin le jour cette année. Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, il y avait des rumeurs selon lesquelles il durerait quatre heures, et donc Warner Bros. Je déciderais de le publier dans un format épisodique. Eh bien, votre responsable a confirmé que ce ne sera pas le cas.

Répondre à un fan via son compte Venmo, Zack Snyder a confirmé que sa version du Justice League Oui, cela durera quatre heures, mais il ne sortira pas en mini-série, ce sera un film complet sans interruption.

Jusqu’au moment, Justice League de Zack Snyder Il ne reste pas de date de sortie spécifique, mais des rumeurs récentes suggèrent que le film fera ses débuts en mars, avec une sortie en salles en avril. En attendant, nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre la confirmation d’une source officielle.

Via: Twitter

Il y a déjà un réalisateur pour l’épisode pilote de la série The Last of Us MLB The Show arrivera enfin sur Xbox le mois prochain

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.