La campagne Forever Forwards de Lloyds Bank a été créée par l’agence britannique Adam & eveDDB

Depuis le 19 septembre, cet effort de branding est diffusé à la fois en numérique et en Out-of-Home

Cette proposition vise à réaffirmer certaines des valeurs que l’entreprise a maintenues tout au long de plus de 250 ans d’exploitation.

Le branding peut s’exprimer de plusieurs manières tout au long de la stratégie marketing d’une marque. Vous pouvez parler des efforts de relations publiques (RP) qui sont responsables de donner une meilleure image de la marque au quotidien. Chaque campagne est également cruciale pour bâtir une réputation puissante et digne de confiance. Bien sûr, on ne peut pas oublier les initiatives dans le style de la responsabilité sociale des entreprises ou de la performance financière.

Cependant, il existe des moyens un peu moins conventionnels d’exécuter (ou de tirer parti) de l’image de marque dans une stratégie marketing. Un exemple parfait est la nouvelle campagne de la Lloyds Bank. Tout au long de la vidéo, des utilisateurs présumés de l’institution bancaire peuvent être vus en train de mener une série d’activités apparemment sans rapport. D’un voyage en train en famille, à un pêcheur qui va travailler à l’aube et à un groupe d’amis qui vont nager.

Tout au long de la campagne, un puissant cheval noir accompagne le public dans chacun des plans. Au début, cela peut sembler un peu déplacé. Cependant, comme le logo de la banque est précisément l’un de ces animaux, son rôle est beaucoup plus clair. C’est un instrument rhétorique pour symboliser le fait que l’institution financière est toujours aux côtés de ses clients. Quelque chose qui, en plus d’être un message inspirant, renforce votre stratégie de marque.

L’importance de l’image de marque pour toute campagne

Ce genre de symbolisme n’est pas si inhabituel. Par exemple, les publicités pour Aviation Gin impliquent généralement, d’une manière ou d’une autre, la bouteille même de cette liqueur tout au long de la campagne. Même dans les activations les plus émouvantes de Coca-Cola, son logo et sa boisson sont toujours présents sur la scène, accompagnant le public et les protagonistes du spot. Et dans les publicités d’agents comme Apple, leurs atouts sont présents dans chacune des cases.

Bien entendu, la campagne de la Lloyds Bank va un peu plus loin. C’est un excellent exemple de l’importance de l’image de marque en raison de la manière dont les fans de la marque et le reste du public pourraient réagir à l’annonce. Ceux qui ne sont pas tellement liés à l’entreprise ou à son logo, regarderont probablement le spot jusqu’à la fin sans faire le lien. Au contraire, vos clients les plus précieux et les plus engagés comprendront le message dès le début.

Ce qui précède met en évidence l’importance de l’image de marque pour une stratégie marketing. Non seulement il est important que chaque campagne contribue à bâtir l’image d’une marque fiable et précieuse. De plus, une réputation assez bien établie permet des activations comme celle-ci. Où non seulement vous pouvez transmettre un message beaucoup plus profond sur le rôle de la marque dans l’industrie, mais également renforcer les liens émotionnels avec les meilleurs clients.

Autres avantages fondamentaux du branding

Bien entendu, cette campagne n’est pas la première fois que l’impact de cette idée sur les activations commerciales d’une marque est évident. Par exemple, il peut également être vu dans le schéma de marque simple qu’Apple a à l’aide de son «i» minuscule. Il semble également que cela va aider Reddit à se positionner comme une plate-forme sociale qui rivalise avec Facebook et le reste de l’industrie. De plus, il pilote certains projets d’expansion pour Starbucks.

À maintes reprises, les experts ont réaffirmé que l’image de marque a un poids crucial qui va au-delà de toute campagne. Selon Branding Magazine, il est essentiel car il aide les entreprises à se faire reconnaître dans un marché saturé. En revanche, pour la stratégie, c’est un facteur indispensable pour que les gens connaissent rapidement les valeurs fondamentales d’une entreprise. Et dans Deluxe Data, il contribue à accroître la confiance des clients et la valeur perçue.