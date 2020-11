À l’échelle mondiale, Burger King est devenu célèbre pour avoir invité le public à commander des plats d’autres marques et restaurants.

Ceci, dans le cadre de sa stratégie de soutien au secteur des aliments préparés pour survivre à la crise du COVID-19

Les hashtags que vous avez utilisés pour cette stratégie ont été implémentés dans tous les pays ayant rejoint cette activation

La fonction principale des hashtags est d’organiser et de cataloguer les publications sur les réseaux sociaux. Au fil des ans, son utilisation s’est développée sur Twitter, Facebook, Instagram afin que les utilisateurs puissent rejoindre certaines tendances de manière plus simple et plus facile. Pour les marques, au contraire, c’est un instrument idéal pour suivre plus facilement l’impact des campagnes. Cependant, certaines entreprises ont cessé d’accorder toute l’attention voulue à ces projets.

Un exemple d’une possible utilisation bâclée des hashtags pourrait être dans Burger King Mexico. Il y a quelques heures, une affiche de la chaîne de restauration rapide a commencé à circuler dans certains groupes de médias sociaux. Il fait partie de sa campagne de relance de l’économie locale en encourageant l’achat de nourriture dans les restaurants, auberges et autres commerces touchés par la pandémie. La devise du projet, «Pide Y Apoya», accompagne l’image sous la forme d’un hashtag.

Quel est le problème? Certains utilisateurs ont souligné que ces hashtags pourraient avoir une autre interprétation en raison de l’utilisation de majuscules et minuscules dans la copie. Dans sa forme #PideYApoya, la première partie du texte, PideYA, peut être interprétée comme un appel à l’action. Cela laisserait le reste du hashtag, “poya”, comme un produit que Burger King appelle à acheter. Bien qu’il soit mal orthographié, il ressemble à un mot utilisé pour décrire le pénis.

Soyez très prudent avec les hashtags

Sans surprise, le nombre d’incidents avec ces ressources de médias sociaux s’est multiplié ces dernières années. Ce n’est que le reflet que les hashtags, par eux-mêmes, sont de plus en plus courants sur le marché. Sur des plateformes comme Instagram, dans les données Statista, plus de 70% des publications de l’application contiennent au moins un de ces éléments. Sur d’autres sites concurrents, bien que son utilisation ne soit pas aussi intense, on peut s’attendre à des chiffres similaires.

Notes connexes

Plus qu’un problème de hashtag, si vous pouvez même classer cette petite omission de Burger King comme une erreur et pas seulement comme une publication aléatoire sur les réseaux sociaux, c’est une question de copie. Et selon Neil Patel, ignorer cet élément du marketing peut être une mauvaise idée. Cela ne détruit pas seulement la confiance des consommateurs dans la marque. Cela empêche également les gens d’agir, déforme l’histoire et perd l’intérêt du public.

Bien sûr, cela ne signifie pas que des entreprises comme Burger King ne peuvent pas faire d’erreur lors de l’application de leurs hashtags. Selon Social Media Today, il existe en fait plusieurs erreurs courantes que même les grands acteurs du marché ont tendance à faire. Par exemple, en n’utilisant que les plus populaires ou génériques, sans les rechercher correctement au préalable. Ou, ne créez pas vos propres hashtags ou spécifiques au public local pour améliorer encore l’interaction.

Autres erreurs intéressantes des marques dans leurs copies

Il y a d’autres entreprises qui ont commis des erreurs dans les messages qu’elles envoient aux consommateurs, et pas seulement dans les hashtags. Edith Márquez, par exemple, est rapidement devenue virale à la fin de 2018 après que des affiches avec l’un de ses spectacles aient été publiées avec des informations clés manquantes. Plus précisément, il n’y avait ni la date, ni la ville ou le lieu où cela allait se faire. Au contraire, le concepteur aurait laissé ces espaces vides, en utilisant uniquement le modèle.

Un autre cas intéressant qui pourrait être considéré comme une erreur ou non, similaire aux hashtags Burger King, a pu être vu dans Coppel au début de l’année dernière. Sur sa page en ligne, la marque vendait des baskets noires pour hommes. Cependant, le libellé utilisé pour décrire les chaussures impliquait qu’elles étaient fabriquées exclusivement pour les personnes au teint noir. Quelque chose qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, mais qui n’est pas arrivé à grand chose d’autre.