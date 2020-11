Avatar: The Last Airbender – Personnages principaux de la série

L’une des meilleures séries animées que Nickelodeon ait jamais eues est Avatar: The Last Airbender. Son intrigue nous emmène dans un monde plein de guerre car l’Avatar capable de maîtriser les quatre éléments a été absent pendant un siècle. Quand il se réveille, il entreprend sa mission de mettre fin à la guerre avec l’aide de ses amis Katara, Toph et Sokka.

Au fil de l’histoire, nous pouvons très bien connaître le style artistique de la franchise avec ses caractéristiques physiques très humaines et ses détails importants dans les décors et les vêtements. Cependant, même si avec les graphiques 2D, cela a l’air si cool, un artiste ArtStation nommé Dan Eder a montré que dans une version 3D, cela aurait semblé tout aussi intéressant.

Ce serait la version d’animation 3D d’Avatar: The Last Airbender

Dans les images suivantes, vous pouvez voir la reconstitution d’Aang, Katara, Toph et Sokka dans de superbes Fan Arts.

Aang 3D – Fanart x Dan Eder

Katara 3D – Fanart x Dan Eder

Sokka 3D – Fanart x Dan Eder

Toph 3D – Fanart x Dan Eder

Comme vous pouvez le voir, ce style de conception est différent de ce à quoi nous sommes normalement habitués, car il montre chacun des personnages de la franchise dans un version digne d’un jeu vidéo de haute qualité. En fait, nous osons dire qu’il présente des similitudes avec les designs que Telltale Games fait habituellement dans leurs titres de jeux d’aventure, tels que The Wolf Among Us. Ce serait sûrement quelque chose d’impressionnant et de divertissant pour les fans de développer un tel jeu vidéo pour Avatar: The Last Airbender. N’oubliez pas qu’il existe d’autres illustrations d’Avatar très intéressantes qui pourraient vous plaire.