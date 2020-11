Avatar Aang avec le personnel volant

Aang a eu un long chemin à parcourir depuis son retour dans le monde de la guerre. Petit à petit, il a appris à contrôler chacun des éléments pour terminer votre mission en tant qu’Avatar en guerre qui dérange tellement les civils depuis plusieurs années.

Ce faisant, Aang est devenu beaucoup plus puissant et a impressionné ses fans quand il a pu utiliser tous les objets en même temps. Pour se souvenir de ce moment de la meilleure façon, un artiste ArtStation connu sous le nom d’Art Gutierrez a réalisé un impressionnant Fan Art de Aang utilisant les quatre éléments avec son animal de compagnie Momo. Vous pouvez voir tous les détails de l’illustration ci-dessous.

Avatar Aang avec les 4 éléments – Fan Art x Art Gutierrez

Dans ce cas, Aang garde sa tenue originale de maître de la maîtrise de l’air à côté de son bâton tout en utilisant une main pour effectuer un spirale manipulant l’air, la terre, le feu et l’eau. Le style artistique est très cool car on dirait qu’il a été peint dans la vraie vie. Il y a d’autres Fan Arts intéressants d’Avatar: The Last Airbender que vous aimerez sûrement.

