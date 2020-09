Signify a annoncé aujourd’hui une série de nouveaux produits qui viendront dans la gamme de lampes Philips Hue compatibles HomeKit, notamment une nouvelle bande lumineuse, une version mise à jour du Hue Iris, de nouvelles ampoules blanches à bas prix, et plus encore, comme indiqué ci-dessous.

La bande lumineuse dégradée Philips Hue Play est conçue pour s’intégrer au boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play qui connecte les lumières Hue aux téléviseurs, consoles et autres appareils pour faire correspondre l’éclairage au contenu affiché sur le téléviseur. Le Gradient Lightstrip est spécialement conçu pour les téléviseurs et il est disponible en trois longueurs pour s’adapter aux tailles de téléviseur courantes: 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces.

Il se colle à l’arrière d’un téléviseur et est capable d’afficher des dégradés de couleurs, une première pour un produit Philips Hue. Les bandes lumineuses précédentes étaient toujours limitées à une seule couleur et ne prenaient pas en charge l’utilisation multicolore, mais les LED du Gradient Lightstrip sont adressables individuellement.

Pour une utilisation avec des médias, le Gradient Lightstrip a besoin du boîtier de synchronisation HDMI Hue Play ou de l’application PC ou Mac Hue Sync, ce qui lui permet de faire correspondre les couleurs du téléviseur pour une expérience de cinéma maison immersive. Il présente une projection de lumière à 45 degrés et Signify dit que le dégradé de lumière est « parfaitement mélangé ». Le Gradient Lightstrip peut également fonctionner comme une option d’éclairage ambiant sans être synchronisé avec un téléviseur via l’une des options mentionnées ci-dessus, mais ce n’est pas la fonction principale.

Le Philips Hue Play Gradient Lightstrip sera disponible à partir du 16 octobre 2020, mais il peut être précommandé dès aujourd’hui sur le site Web de Hue. La version 55 pouces est au prix de 199 $, la version 65 pouces est au prix de 219 $ et la version 75 pouces est au prix de 240 $.

En plus du nouveau Gradient Lightstrip, il y a un Iris Hue nouvellement remanié qui sera bientôt disponible. Au prix de 99,99 $, la Hue Iris est une lampe de table qui offre des couleurs plus riches, une atténuation inférieure et une luminosité accrue par rapport à la version précédente de l’Iris.

L’iris offre jusqu’à 570 lumens de luminosité lorsqu’il est utilisé comme une lampe à lumière blanche, et il a un cordon enveloppé de tissu. Il est disponible dans des couleurs en édition limitée qui incluent l’or, la rose, le cuivre et l’argent. Il peut être couplé avec un pont Hue ou utilisé via Bluetooth, et il sera disponible à l’achat le 19 octobre 2020.

Parallèlement à ces deux versions majeures de produits, Signify met à jour les ampoules Philips Hue E12 Candelabra avec Bluetooth et présente les ampoules Globe et Edison Filament dans de nouveaux facteurs de forme plus grands. La suspension Hue Ensis est lancée dans une nouvelle finition noire, et il y a une nouvelle ampoule E14 Lustre de petit facteur de forme idéale pour les petites lampes.

Signifier à l’avenir prévoit d’apporter la nouvelle technologie d’éclairage dégradé à d’autres produits de la gamme Philips Hue, et il y a également une intégration à venir avec les serrures intelligentes August et Yale pour faire des choses comme allumer les lumières lorsque la serrure est activée.

Pour plus d’informations sur les annonces d’aujourd’hui, consultez le site Web de Philips Hue.