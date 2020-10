Que diriez-vous de la démo de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm? Faites-vous partie de ces gens qui, quand ils vous ont dit “ne faites pas face à cet ennemi”, vous l’avez chargé sous votre nez? La vérité est qu’en tant que démo, vous avez envie de continuer à jouer, nous pouvons donc dire que cela remplit assez bien son objectif. Mais ce test de jeu comprend bien plus que ce que l’on voit … parmi les données du jeu. Afin de ne pas faillir à la tradition, tous ces gens qui ont tendance à plonger entre les données des démos et des jeux finaux ont fait leur choix et se sont mêlés à la démo des nouveaux Hyrule Warriors jusqu’à ce qu’ils en trouvent un. liste des personnages jouables. Cela va sans dire, mais si vous continuez à lire à partir d’ici, vous vous engagez dans le sol divulgacher, alors soyez prudent et procédez à vos propres risques.

Et les personnages jouables dans Hyrule Warrirors: Age of Cataclysm sont …

Vous ne m’avez pas entendu? Quels sont ces spoilers! Si vous ne voulez rien savoir sur les personnages et ce que cela peut signifier que certains d’entre eux apparaissent, fermez cet onglet du navigateur. Vous êtes prévenu en double. Voici la liste et juste après un peu de théorie:

Link Impa Zelda Urbosa Mipha Revali Daruk King Rhoam Obab Riju Sidon Teba Yunobo Grand Maître des Fées Kohga A Monk Mini Guardian Ganon

Le fait que le roi Rhoam et Obab allaient être des personnages jouables était quelque chose qui venait de loin, car le roi d’Hyrule avait un seigneur d’épée dans une certaine image et tous deux avaient leur propre nouvel art similaire au reste des personnages jouables. Les cinq derniers sur la liste étaient une possibilité qui était là, en particulier la dernière après avoir vu hier comment nous pouvons diriger les bêtes sacrées à un moment donné de l’histoire. Le problème, c’est Riju, Sidon, Teba et Yunobo qui ne peuvent clairement pas être là temporairement pour parler, du moins avec la capacité de se battre.

Cela pose un problème lorsqu’il s’agit de donner continuité et véracité comme “canon” à l’histoire de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm., car bien que la continuité de ce nouvel opus par rapport à Breath of the Wild tend dans un fil avec l’existence d’un mini Gardien qui voyage dans le temps annonçant le cataclysme à venir, si plus de personnages du futur commencent à arriver pour sauver la chose passée peut donner une nouvelle chronologie différente. Sera-ce un nouveau tournant dans la chronologie de la saga Zelda qui aura plusieurs chemins comme l’a fait Ocarina of Time en son temps? Ce ne sont peut-être que des personnages supplémentaires qui sont déverrouillés et qui n’ont pas leur place dans l’histoire. Un simple clin d’œil aux fans.

En dehors de cette liste se trouvent certains personnages que nous avons vus dans les bandes-annonces tels que le roi Dorphan, (le roi de la zora), Prunia, Rotver et ce nouveau méchant à capuche. Il se peut que leurs données ne soient tout simplement pas dans la démo et si elles sont dans le jeu final, mais connaître le chemin de Koei Tecmo avec ses musous pourrait facilement arriver grâce à une mise à jour ultérieure gratuite ou dans le cadre d’une passe de saison de ceux qui ils aiment tellement.

