La nouvelle de la bombe a sauté il y a quelques heures: le gouvernement des États-Unis a inclus Xiaomi dans la liste des entreprises restreintes, une semaine après le changement d’administration et après la semaine dernière, il a entamé le processus de blocage de huit candidatures. Comparaisons avec la serrure Huawei Ils sont incontournables même si, pour le moment, Xiaomi n’est pas dans la même situation.

En mai 2019, le président des États-Unis a signé un décret visant à opposer son veto aux entreprises qui constituent une menace pour la sécurité nationale, incluant immédiatement Huawei sur la liste des entités soumises à restriction. Depuis lors, Huawei a perdu l’accès aux services Google, a commencé à créer son propre système d’exploitation et a perdu d’innombrables fournisseurs, mais l’image est différente pour Xiaomi, au moins pour l’instant.

Deux listes différentes

La situation est similaire, mais différente. Huawei est entré dans la liste des entités en 2019, nouvellement créée pour l’occasion et sous la responsabilité du Département du commerce. L’objectif dudit décret et de l’interdiction qui en découle était de “sécuriser la chaîne d’approvisionnement des technologies et services de l’information et de la communication”. Xiaomi entre dans une autre liste noire, mais sous le ministère de la Défense. Autrement dit, ce sont deux listes différentes: Xiaomi est dans une et Huawei est dans les deux.

Hier le Pentagone considérait Xiaomi comme une “compagnie militaire communiste chinoise”, une dénomination qui active les restrictions en vigueur en vertu d’un autre décret, signé par Donald Trump le 12 novembre. Ce décret visait à «faire face à la menace des investissements dans des titres financés par des sociétés militaires communistes chinoises».

Par cet ordre l’investissement est interdit dans toute entreprise considérée comme “Compagnie militaire chinoise communiste”, comme Xiaomi l’est maintenant. De plus, avant le 21 novembre 2021, les entreprises américaines qui ont investi dans Xiaomi Corporation doivent se désengager, tant que ce décret n’est pas annulé auparavant.

Xiaomi entre dans une liste noire d’entreprises dans lesquelles les investisseurs américains ne peuvent pas investir, ce qui ne lui interdit pas de continuer à faire des affaires avec d’autres entreprises telles que Google ou Qualcomm, comme cela arrive à Huawei

Cette liste a été mise à jour périodiquement et, bien que la plupart des inclusions aient une orientation plus industrielle, comme les entreprises chimiques, de construction ou d’aviation, il y a aussi de la place pour des technologies: Xiaomi Corporation rejoint maintenant la liste avec huit autres entreprises, alors que Huawei était déjà inclus.

C’est une situation similaire à celle de Huawei, mais différente. Le décret exécutif de mai 2019 portait sur l’accès direct ou indirect du Parti communiste chinois via des entreprises considérées sous son contrôle aux infrastructures critiques, tandis que le décret de novembre 2020 vise à freiner le financement, après avoir considéré que les entreprises liées ou sous contrôle du gouvernement chinois “exploitent de plus en plus le capital des Etats-Unis pour obtenir des ressources et permettre le développement et la modernisation de ses forces armées”.

Pour le moment, et bien que Xiaomi Corporation ne soit pas incluse dans la liste des entités du ministère du Commerce, il ne devrait y avoir aucun changement dans l’utilisation des services Google sur les mobiles Xiaomi.

Ce ne sont pas, loin de là, une bonne nouvelle pour Xiaomi, qui a chuté de près de 10% en bourse, même si pour le moment cela n’empêche pas d’autres entreprises américaines de faire des transactions commerciales, comme cela s’est produit avec Huawei. Par conséquent, l’accès aux services Google ou aux fournisseurs de composants pour Xiaomi n’est pas mis en danger., bien que tout puisse changer rapidement si le gouvernement américain décide d’inclure également Xiaomi Corporation dans la liste des entités du département du commerce.

De Xataka, nous avons contacté Xiaomi Espagne pour voir quelle est leur position à cet égard. Nous mettrons à jour l’article si nous obtenons une réponse.

