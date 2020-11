Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vous vous souvenez peut-être qu’au Tokyo Game Show 2020, Square Enix et le fabricant japonais de statues de haute qualité Prime 1 Studio ont annoncé une magnifique statue NieR: Automata mettant en vedette les protagonistes renommés du jeu pour célébrer le 10e anniversaire de la série. Eh bien, on s’attendait à ce que ce soit cher, mais aucun détail sur le prix n’avait été donné. Mais aujourd’hui, Square Enix vient de le sortir et vous devez savoir qu’il peut être plus élevé que prévu.

La première collaboration de Square Enix avec Prime 1 Studio sera en grande partie, produisant 2 statues magnifiques et incroyablement détaillées de NieR: Automata, qui feront partie de la sélection Masterline, avec Androids 2B, 9S et A2.

Cette ligne est la plus luxueuse de Square Enix et peut être vue dans chaque partie de la statue, qui présente de nombreux détails. Bien sûr, ce luxe se reflétera également dans le prix, puisque l’édition standard coûtera 2849 USD (environ 57087 USD) et sera mise en vente en avril 2022, tandis que la version de luxe coûtera 3399 USD (environ 68127 USD). MXN) et commencera à être expédié en janvier 2022.

La statue NieR: Automata a beaucoup de détails

Vous vous demandez peut-être pourquoi ils seront si chers, d’une part, cela est dû à leur taille puisqu’ils auront une hauteur de 62,23 cm, une largeur de 62,23 cm et une profondeur de 58,16 cm (échelle 1: 4). De plus, comme vous pouvez le voir dans la galerie avec les images partagées par Square Enix, la statue aura un détail exalté (vous pouvez le remarquer dans la dentelle de la robe de 2B, par exemple), outre le fait qu’elles seront peintes à la main. Dans le cas de l’édition de luxe, plusieurs accessoires interchangeables seront inclus grâce auxquels vous pourrez changer quelques vêtements et les poses des personnages pour les rendre similaires à la statue d’édition standard.

Si vous envisagez d’en acheter un, nous avons une très bonne nouvelle pour vous, car ils bénéficient d’une réduction de 10%! Cela peut sembler un minimum, mais la vérité est que lorsqu’elle est appliquée à un prix aussi élevé, la remise est substantielle; Dans ce cas, vous pourriez économiser 285 USD et 340 USD (environ 5700 USD et 6800 USD), respectivement.

Nous vous laissons une galerie, les premières images sont de l’édition standard et les suivantes sont de l’édition de luxe. Même si les personnages semblent différents, gardez à l’esprit que le Deluxe inclura les parties de l’édition standard. Ci-dessous, vous pouvez voir plusieurs vidéos de l’objet à collectionner qui montrent le grand détail.

Statues NieR: Automates de Square Enix Masterline et Prime 1 Studio

Vous pouvez voir encore plus d’images de l’édition standard sur la page officielle de la figure dans son édition standard et deluxe, où vous pouvez maintenant les mettre de côté.

Avez-vous apprécié les détails dont nous vous avons parlé? Quelle statue avez-vous le plus aimé? Dites le nous dans les commentaires.

Récemment, il y a eu une collaboration de NieR: Automata avec Phantasy Star Online 2 grâce à laquelle les utilisateurs ont pu habiller leurs avatars en 2B, A2 et 9S.

NieR: Automata est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le titre est rétrocompatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

