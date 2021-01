La maison des Simpsons

La maison des Simpsons est pratiquement un symbole qui représente la franchise, un lieu où se déroulent la plupart des aventures de la vie de cette famille intéressante. Au premier coup d’œil, nous pouvons voir que c’est une construction et conception architecturale très basiqueMais peut-être qu’à d’autres époques, cette maison aurait été construite d’une manière très différente.

Heureusement, l’équipe d’architectes de Homeadvisor a repensé cette maison en 8 styles architecturaux différents que vous aimerez peut-être.

La maison Simpson dans d’autres conceptions architecturales populaires

Ci-dessous, vous pouvez voir chacune des propositions alternatives de la maison Simpson.

Bien sûr, chacun de ces styles a l’air incroyable dans la maison des Simpsons. Dans la liste suivante, vous pouvez voir comment cela s’appelle chacun d’eux et d’où ils viennent:

Tudor: Midwest, nord-ouest et côte est. Parfait pour résister aux fortes pluies sur vos toits.

Colonial: milieu urbain et rural, il est le plus utilisé aux Etats-Unis, encore aujourd’hui.

Cabane en rondins: du 19ème siècle et actuellement ils sont construits avec des caractéristiques plus résistantes.

victorien: dans la seconde moitié du 19ème siècle et ils se trouvent principalement à New York et à San Francisco.

Cape Cod– Liens vers la région de la Nouvelle-Angleterre.

méditerranéen: fusion des styles portugais, espagnol et italien.

Art Déco: de France, c’est un style moderne que l’on retrouve principalement à New York et à Miami, en Floride.

Contemporain: c’est le style le plus actuel, avec un design minimaliste, bioclimatique et efficace dans tous les aspects.

