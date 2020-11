Huawei vend Honor: tout indique que la sous-marque ne fait plus partie du géant chinois.

Écrit par Christian Collado

Ils disent que lorsque la rivière sonne, l’eau porte, et après avoir connu les rumeurs qui indiquaient une éventuelle vente d’Honor par Huawei, il semble que l’accord de vente aurait été réalisé, et Honor ne serait plus une sous-marque de la société chinoise.

Du moins, c’est ce qu’ils disent du portail technologique chinois Diankeji, où ils indiquent que L’honneur ne fait plus partie de Huawei, et qu’un conglomérat composé de plusieurs entreprises d’origine chinoise, parmi lesquelles Shenzhen SASAC, Putian, Tianyin China Post et Aishide, serait la société qui sera désormais le principal responsable de l’entreprise.

Une société formée par plusieurs sociétés technologiques chinoises aurait acheté Honor

Apparemment, ni Huawei ni la coentreprise – ou la coentreprise – n’officialiseront l’accord jusqu’au 20 novembre au moins.

Ce sera dès lors quand il sera annoncé que Honor a officiellement cessé de faire partie de Huawei.

En ce sens, ils indiquent également que la nouvelle association a l’idée de rendre public la firme d’honneur à un moment donné au cours des trois prochaines années.

De plus, le contrat de vente aurait indiqué le exigence que la nouvelle société ait la capacité d’acquérir et d’utiliser des puces 5G dans les nouveaux terminaux sous le catalogue Honor.

Si cette vente se réalise, le plus grand changement à partir de maintenant sera le fait que les futurs terminaux Honor seront des appareils entièrement nouveaux, étant donné que la nouvelle entreprise ne pourra plus réutiliser les designs de Huawei comme elle le faisait jusqu’à présent.

En revanche, on ne sait pas si les projets de la nouvelle société envisagent le marché mondial, ou si au contraire ils aspirent à faire d’Honor une entreprise purement domestique.

Je crains que nous devions attendre quelques semaines avant de pouvoir dissiper les doutes.