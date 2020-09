Les marques mexicaines sont devenues une catégorie très importante, car elles ont su se consolider grâce à la valeur de leurs produits.

Les étiquettes qui révèlent l’origine nationale de ces produits constituent un élément important pour tout produit.

Il existe une série d’éléments qui aident une marque mexicaine à devenir une référence.

Construire une marque est sans aucun doute un énorme défi et bien qu’il existe des ressources telles que programmes de gestion en storytelling ou expérience utilisateur, proposés par la School of Marketing, qui contribuent à valoriser le message d’une marque, l’enjeu est de pouvoir développer des stratégies utiles pour valoriser une marque, surtout si elle est mexicaine.

Le whisky mexicain Casa Lumbre explique à Merca2.0, les défis de la construction d’une marque nationale et ce que c’est que de rivaliser sur un marché où la valeur de ce qui est fabriqué au Mexique est une grande responsabilité.

Merca2.0 – Quels éléments considérez-vous comme ceux qui identifient une marque mexicaine?

CL – Aujourd’hui, les consommateurs recherchent des produits aux valeurs similaires aux vôtres et ils aiment savoir d’où proviennent les choses ou les produits qu’ils consomment. Cela dit, les marques que nous construisons se concentrent sur une bonne «narration» car c’est un élément clé qui se démarque et se différencie de la concurrence pour établir un lien émotionnel avec nos consommateurs et ils peuvent vous considérer plus tard jusqu’à ce qu’ils deviennent des consommateurs fidèles .

Maintenant lis:

Certains autres éléments clés qui identifient une marque mexicaine sont définitivement son emballage (bouteille et étiquette), les messages qu’ils véhiculent, le lieu d’origine, ses procédés de fabrication, ses éléments graphiques, sa matière première, entre autres.

Merca2.0 – Concevoir une stratégie marketing, comment le faire sur le marché actuel

CL – Il est nécessaire de définir le positionnement de la marque. À partir de différents exercices ou outils, nous pourrons comprendre quels sont les principaux différenciateurs.

Dans cette étape, il est très important de connaître et de savoir quels sont les principaux attributs de votre produit ou de votre marque, ses avantages fonctionnels, ses associations d’images, de connaître et de parfaitement comprendre votre consommateur, les RTB, etc. jusqu’à ce que vous puissiez définir l’essence de la marque. .

Une fois parvenu à développer la première étape brièvement décrite ci-dessus, il est beaucoup plus facile de concevoir et de planifier ce que la stratégie marketing est basée sur la vision, la mission et l’ambition de la marque.

Avec cela, on peut développer et concevoir un plan de marque beaucoup plus solide et plus énergique axé sur les besoins de la marque, son consommateur cible et la situation actuelle du marché.

Nous vivons aujourd’hui dans un marché très changeant, les consommateurs finaux sont à la recherche de produits nouveaux et exclusifs tout le temps et sont de plus en plus exigeants avec les produits qu’ils consomment. De la même manière, ces derniers mois nous ont appris que la situation économique et sociale d’un pays, et du monde entier, n’est pas assurée, elle change tout le temps, il faut donc toujours envisager d’avoir un plan de marque adaptable.

Merca2.0 – De manière générique, afin de conserver le ton éditorial de ma note, dans quels éléments une marque doit-elle investir pour se distinguer sur ce marché concurrentiel des boissons?

CL – Le monde évolue et les consommateurs aussi, c’est pourquoi les marques aujourd’hui

Aujourd’hui, ils doivent également s’adapter, c’est pourquoi investir dans le développement d’expériences uniques qui vous aident à transmettre, communiquer et éduquer sur tout ce qui touche à votre marque est l’un des facteurs les plus importants pour moi.