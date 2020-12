Le meilleur qu’ils ont des séries comme Une pièce est que ses détails graphiques élevés et ses personnages extrêmement sympas, donnent à créer toutes sortes de liens et il y en a pour tous les goûts, de quoi créer la meilleure affiche Une pièce que nous ayons jamais vu et dans l’endroit le moins attendu: Un hôtel en Islande. Si vous faites partie de ceux qui possèdent le manga One Piece, voici ce que vous pouvez faire avec votre ancien manga One Piece: œuvre d’art ou sacrilège?

Aujourd’hui, le monde de l’hôtellerie est loin de ce qui était utilisé il y a des années, les hôtels jeunes et à thème se disputent l’attention sur des sites Web tels que AirbnbPar conséquent, nous pouvons voir en eux des arts qui se connectent à ce public. Pour ça, ça Utilisateur Reddit nous montre dans son compte sur la plateforme, un trésor caché dans un Hôtel Islande où nous voyons principalement un Luffy urbain tout en partageant avec divers amis. Nous vous recommandons de voir ce graffiti One Piece qui est une œuvre d’art et que vous ne pouvez pas manquer.

Cette affiche One Piece trouvée dans un hôtel islandais de OnePiece

On ne connaît pas l’artiste de ce tableau, mais c’est déjà assez surprenant pour l’adaptation des personnages de Une pièce et pour l’avoir fait entrer dans un hôtel dans un pays autre que son Nipon d’origine.

