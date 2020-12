Sa puissance et son écran vous éblouiront ainsi que son prix.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Si il y a un an quelqu’un avait dit que j’allais vraiment être une référence sur le marché des smartphones Android aujourd’hui, probablement tous auraient été au-dessus. Mais la vérité est que l’entreprise, propriété d’Oppo, balaie là où il atterrit l’un de leurs mobiles.

Les derniers arrivés en Europe ont été les realme 7, 7i et 7 Pro, et ce dernier a un remise importante à ce jour. Vous pouvez vous procurer le realme 7 Pro pour 249 euros au lieu de 299 euros qui marque son site officiel. Pour cela, vous aurez besoin du coupon SBW20 Avec ce que vous réduirez 20 euros le prix indiqué.

Les usages SBW20 pour obtenir le prix final.

Et pourquoi pas un Xiaomi

Honnêtement, je ne vais pas vous arrêter si vous voulez essayer un Xiaomi Mi 10T Lite ou un Oppo Reno5 Z Pro, ils sont excellentes alternatives à ce royaume, mais si vous voulez vraiment goûter l’essence de realme, du nouveau, du frais, ce realme 7 Pro est le meilleur sur lequel vous pouvez mettre la main de nos jours.

Savoir plus: realme 7 Pro, analyse: un bon milieu de gamme qui convainc, mais qui ne conquiert pas

Lorsque nous aurons ce realme 7 Pro devant nous, nous réaliserons la puissance que le Snapdragon 720G, accompagné de 8 Go de RAM. Nous prendrons des photos comme un pro grâce à votre caméra principale quadruple, signée Sony, 64 MP (standard), 8 MP (grand angle), 2 MP (macro) et 2 MP (N / B), ainsi que sa caméra frontale de 32 MP qui ne laissera aucun onglet.

Votre écran vous ravira 6,4 pouces et résolution Full HD + avec technologie Super Amoled et réponse tactile à 180 Hz. Et son Batterie de 4500 mAh Cela vous donnera une autonomie plus que suffisante dans les jours qui durent près de deux jours complets.

Les usages SBW20 pour obtenir le prix final.

Et si vous vous étiez demandé, oui, il a Connexion 5G, NFC et Jack d’écouteurs.

Savoir plus: Ce Xiaomi Mi 10 Lite a la 5G et a chuté de son prix