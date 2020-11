Prenez le nouveau milieu de gamme “Pro” de realme, qui est associé à l’un des processeurs les plus intéressants de Qualcomm.

Le nouveau realme 7 Pro Peut être le vôtre pour seulement 247 euros grâce à l’une des offres AliExpress. On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le mobile de Realme arrive avec un écran AMOLED, un des processeurs de jeu Qualcomm et 4 caméras à l’arrière. C’est tout ce que vous devez savoir sur lui.

Le milieu de gamme de realme a un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Votre cerveau est l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G. Sa batterie atteint 4 500 mAh et a une charge rapide impressionnante de 65 W. Le realme 7 Pro intègre également 4 caméras à l’arrière.

Qualcomm Snapdragon 720G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED Full HD de 6,4 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide sur prise 65W 3,5 mm, USB-C, NFC