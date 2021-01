Écrit par Jose García Nieto sur WhatsApp

Il nous est arrivé à tous d’envoyer un message dans un groupe WhatsApp (dans le but que quelqu’un en particulier le voie) et ceci passe complètement inaperçu. C’est la mauvaise chose à propos des groupes, que tout le monde parle beaucoup et que certaines personnes, directement, arrêtent de le regarder. Je connais beaucoup de gens qui, lorsqu’ils ont un groupe de 100 à 200 messages, ouvrir et fermer le chat pour que la notification disparaisse, sans lire ce qui a été envoyé. Si vous détestez être ignoré, ou avez demandé quelque chose d’urgent qui nécessite une réponse le plus tôt possible, nous allons vous montrer un truc super simple que vous allez l’adorer.

WhatsApp a beaucoup évolué au fil du temps et Ce n’est pas, de loin, la même application qu’autrefois. Cela peut être meilleur ou pire que d’autres alternatives, plus ou moins sécurisées, mais ce qui est clair, c’est qu’il a ajouté des fonctions qui peuvent être très utiles à tout moment. L’un d’eux est sans aucun doute le mentions. Cela peut sembler évident, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ils travaillent, donc ça ne fait pas de mal de s’en souvenir.

Pour utiliser les mentions, tapez simplement @ + le nom de la personne à laquelle nous voulons notifier dans la zone de texte. De cette façon, lorsque vous êtes dans un groupe et que vous souhaitez parler à une ou plusieurs personnes en particulier, il vous suffit d’écrire @ et leur nom pour qu’une notification arrive. Et pourquoi cette fonctionnalité est-elle utile? Parce que cela fonctionne même lorsque le groupe est coupé.

Le meilleur de tout est que vous pouvez utiliser les mentions quel que soit le système d’exploitation. Vous pouvez mentionner autant d’utilisateurs que vous le souhaitez, que vous utilisiez WhatsApp pour Android, pour iOS, la version Web ou la version de bureau. Aussi simple que cela! Grâce à cette petite fonction WhatsApp, ils ne vous laisseront plus en vue ou, du moins, ils le feront moins. La chance!