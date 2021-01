Baldur’s Gate, Dragon’s Dogma, Divinity: Original Sin, Wasteland et bien d’autres parmi les jeux présentés.

Si vous aimez les jeux de rôle, jetez un œil aux nouvelles offres GOG, avec plus de 250 RPG sur PC avec des remises allant jusqu’à 90%, y compris des classiques du genre et des versions plus récentes, ainsi que du contenu supplémentaire et des extensions de bon nombre de ces titres. De plus, le catalogue de ce magasin numérique a été élargi au cours des dernières heures avec quelques anciennes reliques telles que Moonstone: A Hard Days Knight, un RPG d’action sorti à l’origine en 1991.

Lords of the Fallen peut être acheté pour 2,49 eurosComme d’habitude sur la plateforme CD Projekt, vous avez à portée de main une grande variété de jeux vidéo parmi lesquels choisir format numérique et sans DRM, avec des offres exceptionnelles telles que The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition pour 15 euros, d’autres irrésistible comme les intéressants Lords of the Fallen – Game of the Year Edition pour seulement 2,99 euros, ou les légendaires Baldur’s Gate 1 et 2 dans leurs versions remasterisées avec une réduction de 50%.

Ces offres seront disponibles jusqu’au 25 janvier, et incluez des remises dont il vaut la peine de profiter pour remporter certains des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, tels que le fantastique Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition pour 17,99 euros, ou celui qui était l’un des surprises de 2019, GreedFall pour 19,99 euros. Quelle offre vous séduit le plus? Si vous êtes tenté, n’hésitez pas à partager vos achats avec nous.

6 RPG classiques pour moins de 2 euros

Nous vous avons fait part de certaines offres, bien que nous vous invitons à consulter la liste complète, mais en Jeux 3D nous aimons également faire notre propre sélection de jeux pour – espérons-le – vous présenter un titre classique ou oublié qui vaut la peine d’être joué. Dans ce cas, nous le ferons en fixant une marge de prix de 2 euros, ce qui nous laisse essentiellement des jeux vidéo avec de nombreuses années de retard.

Classic Baldur’s Gate et d’autres RPG Black Isle sont inclus dans les offresCela ne veut pas dire que vous allez trouver des propositions de mauvaise qualité, au contraire, ce sont des classiques et elles ne sont pas sans raison. L’avantage de GOG est que, sauf cas exceptionnels, ses jeux fonctionnent sans problème sur les ordinateurs actuels, ce qui évite l’un des plus gros inconvénients de revisiter des œuvres mythiques avec tant d’années de vie. Malgré ce choix, nous ne voulons pas rater l’occasion de vous recommander d’autres RPG très intéressants que vous pouvez acheter pour quelques euros seulement, comme Dragon’s Dogma: Dark Arisen pour 8,99 euros, ou Torment: Tides of Numenera pour 13,49 euros.

En savoir plus: GOG, offres, RPG et réductions.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');