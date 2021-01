Le prix de l’Amazfit Bip U baisse de 40%.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Dans le catalogue Xiaomi, nous pouvons trouver une grande variété de produits différent La société chinoise est devenue connue dans le monde entier pour ses smartphones, mais elle vend également d’autres articles tels que des gadgets pour la maison et des appareils portables.

A cette occasion, nous parlerons de l’une des montres intelligentes de la firme chinoise, que vous pourrez emporter avec vous en vente. Sur AliExpress, nous pouvons trouver l’Amazfit Bip U avec une remise de 40%, pour 50 euros.

Acheter sur AliExpress: Amazfit Bip U

C’est l’une des meilleures smartwatches bon marché

Cet Amazfit Bip U arrive avec un design carré avec des bords arrondis. Fait de métal et de verre, a un Écran de 1,43 pouces qui est toujours allumé. Vous pouvez y consulter l’heure, bien sûr, mais aussi vos notifications, l’heure et les données telles que celles relatives à votre activité physique.

De plus, vous n’aurez pas à vous inquiéter si vous souhaitez l’utiliser pour les sports nautiques. Il a une protection contre l’eau et la poussière, vous pouvez le submerger jusqu’à 50 mètres, supportant une pression de 5 atmosphères. Le portable Amazfit comprend également GPS et verre Corning Gorilla, ce qui le protégera des chocs et des rayures.

Pour environ 50 euros, l’Amazfit Bip Lite est sans égal. C’est de loin l’une des montres intelligentes avec le meilleur rapport qualité-prix, et cela vous aidera à effectuer les mêmes tâches que si vous utilisiez un appareil beaucoup plus cher.

