C’est l’un des cadeaux parfaits pour ce Noël.

En plus d’un mobile, l’un des cadeaux les plus demandés en ce moment, c’est une montre intelligente. Et s’il y a un fabricant qui chouchoute ses montres intelligentes chaque année, c’est bien Samsung. Cette semaine du Black Friday sur AliExpress vous avez ceci Samsung Galaxy Watch Active2 pour 117 €, grâce au coupon BF2020ES12 avec une remise de 12 € en sus du prix de vente (déjà réduit).

Ajoutez à votre panier aujourd’hui et achetez à partir du 23/11 pour obtenir ce prix

Cette Galaxy Watch Active2 a une connectivité NFC et Bluetooth 5.0 économe en énergie, un affichage circulaire de 1,4 pouces Amoled et un processeur rapide comme lui seul. Si vous faites partie de ceux qui s’entraînent, vous aurez à tout moment un assistant à votre poignet, un cardiofréquencemètre et une batterie pour endurer les jours les plus extrêmes et arriver à la fin sans problème. Sa résistance à l’eau au total, avec Certification IP68 et 5 ATM pression maximale.

C’est l’une des smartwatches le plus désiré pour ce Noël. Ce vendredi noir c’est ta chance.

