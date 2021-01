Tout ce qui arrive sur Android dès le premier mois de 2021. Découvrez l’actualité et les mobiles sur lesquels il peut être installé.

Écrit par Christian Collado sur Android

Google ne manque pas votre rendez-vous dans le premier lundi du mois – et, dans ce cas, de l’année –, et comme la tradition nous offre aujourd’hui la possibilité de téléchargez la mise à jour Android pour le mois de janvier 2021, fourni avec le correctif de sécurité correspondant à la dernière période.

Avec le patch vient le bulletin de sécurité correspondant, où le vulnérabilités les plus notables apparus dans le panorama Android ces dernières semaines, qui ont déjà été corrigés par Google et ses partenaires.

La mise à jour de sécurité de janvier 2021 est disponible pour tous les modèles Google Pixel sauf les modèles 2016. Cependant, les mobiles Google ne sont pas les premiers modèles à recevoir la mise à jour, car Samsung Il a déjà commencé à publier la mise à jour avec le correctif de sécurité de janvier sur certains des terminaux de son catalogue.

Savoir plus: Êtes-vous à la recherche d’un mobile Android sûr et mis à jour? Voici les 3 marques que vous devriez regarder

Nouveautés d’Android en janvier 2021

Dans ce cas, nous ne parlons pas d’une mise à jour du type Pixel Feature Drop comme celle qui a atteint le Pixel avec la mise à jour de décembre 2020, car il n’y a pas de changements fonctionnels ou de nouvelles fonctionnalités visant les téléphones de la série Pixel. Au lieu de cela, ils incluent amélioration des performances et de la sécurité.

Ceux qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée de l’OTA sur leurs mobiles, peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch de février publié par Google.

D’autre part, le bulletin de sécurité répertorie tous les vulnérabilités qui ont été corrigées avec cette mise à jour, classés en fonction du niveau de menace qu’ils représentaient pour la plateforme. De plus, plusieurs améliorations de performances spécifiques pour les mobiles Pixel.

Savoir plus: Ce sont les fabricants de mobiles qui mettent de plus en moins de temps à mettre à jour votre Android

Il Patch de sécurité Android de janvier 2021 Il sortira progressivement dans les prochaines heures via OTA et atteindra peu à peu les modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareil, pour effectuer l’installation manuelle soit via le fichier OTA, soit via l’image d’usine de chaque terminal: