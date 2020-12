La mise à jour de novembre commence à être déployée sur Xbox Series XS et Xbox One

Le 10 octobre, la nouvelle génération qui nous accompagnera dans les années à venir avec Xbox Series X et Xbox Series S à la tête.

Mais comme cela ne s’arrête pas et comme d’habitude, nous recevons chaque mois la mise à jour correspondante pour l’écosystème Xbox. A cette occasion, Xbox a annoncé via Xbox Wire Disponibilité de la mise à jour de novembre sur les consoles Xbox Series, S et Xbox One.

La mise à jour apporte de nouvelles améliorations pour les joueurs, y compris les badges «X | S» pour identifier plus facilement les titres optimisés pour Xbox Series X | S, aussi bien que nouvelles options d’arrière-plans dynamiques et un Indicateur HDR automatique dans les jeux pris en charge sur Xbox Series X | S.

Personnalisez votre Xbox Series XS avec de nouvelles conceptions d’arrière-plan dynamiques

Les arrière-plans dynamiques sont une nouvelle fonctionnalité de la Xbox Series XS, offrant aux joueurs la possibilité de personnaliser leur écran d’accueil avec des mouvements et des couleurs. Cette mise à jour ajoute six nouvelles options, y compris des hommages aux générations précédentes de consoles Xbox et d’autres basées sur des sujets de profil populaires.

Les badges “ optimisé pour la série XS ” vous permettent de savoir quels jeux sont optimisés

Xbox a sorti plus de 30 jeux entièrement optimisés pour la série X, dont Assassin’s Creed: Valhalla dont vous pouvez voir notre analyse ici, Yakuza: Like a Dragony ou The Falconeer que vous avez également notre évaluation ici. Beaucoup de vos jeux Xbox One préférés, tels que Gears 5, Forza Horizon 4 et Ori Will of the Wisps, ont publié des mises à jour pour profiter des performances accrues de la Xbox Series XS.

Pour vous permettre de voir plus facilement lesquels de vos jeux ont été optimisés, un badge «XS» est ajouté aux onglets de Mes jeux et applications, dans les vues Jeux et Bibliothèque complète. Vous pouvez également utiliser le bouton Filtrer pour afficher uniquement les jeux «Optimisés pour Xbox Series XS».

De plus, les abonnés à Le Xbox Game Pass peut désormais parcourir et préinstaller des jeux via la nouvelle section «Prochainement»et les joueurs des familles Xbox peuvent désormais ajouter de nouveaux membres à leur console directement à partir de l’application Paramètres de la famille Xbox sur Android et iOS.

Pour plus de détails sur les nouveautés de la mise à jour de novembre, veuillez consulter la publication Xbox Wire ici.

