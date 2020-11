Le déploiement officiel de Mise à jour de Windows 10 octobre 2020 la nouvelle mise à jour du système d’exploitation de Microsoft, qui comprend un nouveau menu de démarrage et une série d’améliorations que nous allons détailler ci-dessous.

Nouveautés de la mise à jour d’octobre 2020 de Windows 10

Microsoft Edge

Avec cette mise à jour, de nouvelles fonctions sont ajoutées au navigateur Microsoft. Désormais, vous pouvez utiliser les collections pour enregistrer celles que vous trouvez intéressantes ou que vous souhaitez rendre accessibles et regroupées. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour suivre une série de produits que vous avez vus sur Internet et que vous envisagez d’ajouter à vos achats de Noël. Quelque chose qui peut également bénéficier d’une autre nouvelle fonctionnalité Edge, la “Comparaison de prix”, faisant du navigateur de Microsoft un outil très utile pour ces prochaines dates.

Avec cette mise à jour, les fonctionnalités suivantes sont également disponibles pour Microsoft Edge:

Alt + Tab = Le moyen le plus rapide d’accéder à vos applications et onglets Web. Avec ce raccourci clavier pratique, vous pouvez non seulement accéder facilement aux applications que vous avez ouvertes sur votre bureau, mais vous pouvez également accéder à vos onglets ouverts dans Microsoft Edge.Tous les onglets que vous recherchiez. Si vous faites partie de ceux qui aiment épingler leurs sites Web préférés dans la barre des tâches, vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité. Maintenant, lorsque vous survolez l’icône du site Web, vous verrez tous les onglets ouverts pour ce site.

Mise à jour du menu Démarrer, de la barre des tâches et plus

Un début rafraîchissant. Le menu Démarrer a maintenant une conception plus simplifiée. Un arrière-plan uniforme et partiellement transparent pour Tiles crée un meilleur paramètre pour les icônes d’application repensées telles que Calculatrice, Courrier et Calendrier. Cette conception de démarrage raffinée convient parfaitement aux thèmes sombres et clairs, mais si vous recherchez une touche de couleur, assurez-vous d’abord d’activer le thème Windows sombre, puis de basculer “Afficher la couleur d’accentuation sur les surfaces suivantes” pour “Démarrer, barre centre de tâches et d’activités »dans Paramètres> Personnalisation> Couleur pour appliquer votre couleur d’accent au cadre et aux tuiles Home.Ajustements en douceur. Les paramètres continuent de devenir un endroit plus robuste pour accéder à la sécurité et aux détails de l’appareil. Aussi, maintenant quand tu vas à Paramètres> Système> Affichage, Paramètres d’affichage avancés, vous pouvez modifier la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Un taux de rafraîchissement plus élevé permet un mouvement plus fluide des images et, selon le type d’écran ou de moniteur que vous possédez, vous pourrez peut-être l’augmenter, ce qui en fait une excellente expérience de jeu.Élimination des carreaux 2 en 1. Les appareils 2-en-1 utilisent désormais par défaut la nouvelle expérience de la tablette sans notification vous demandant de passer en mode tablette lorsque vous déconnectez le clavier.Notifications en vedette. Les nouveaux logos d’applications en haut des notifications permettent désormais d’identifier beaucoup plus facilement à qui ils appartiennent. Et le nouveau “X” vous permet de cliquer et de fermer rapidement.Une barre de tâches ajustée à votre goût. Vous avez un nouveau PC Windows? Vous profiterez d’une expérience plus propre, plus personnalisée et prête à l’emploi avec une barre des tâches spécialement sélectionnée pour vous – moins d’encombrement et plus de contenu que vous adorerez. (Cette expérience est limitée à la création d’un nouveau compte ou à la première connexion).

Mises à jour pour les clients professionnels et éducatifs

En plus d’une expérience utilisateur plus fluide, les clients professionnels et éducatifs bénéficient également d’une meilleure sécurité et d’une meilleure gestion. Les mises à jour des fonctionnalités incluent un contrôle plus granulaire de la gestion des appareils mobiles (MDM), une protection de connexion renforcée avec une sécurité de connexion améliorée et une sécurité basée sur la virtualisation pour Microsoft Edge et Office. Que les gens travaillent ou apprennent sur place ou à distance, les professionnels de l’informatique et les utilisateurs finaux bénéficieront d’une expérience plus simple et plus sécurisée avec le dernier Windows 10 Professionnel ou Windows 10 Éducation.

Gestion des appareils plus simple. La gestion des appareils mobiles (MDM) inclut désormais une stratégie locale d’utilisateur et de groupe qui donne aux administrateurs les mêmes options que la stratégie de groupe locale.Connexion biométrique plus sécurisée. Avec une sécurité de connexion améliorée, Windows Hello offre désormais une prise en charge supplémentaire de la sécurité basée sur la virtualisation pour certains capteurs d’empreintes digitales et faciales, qui protège, isole et sécurise les données d’authentification biométrique d’un utilisateur.Une meilleure protection des applications. Windows Defender Application Guard (WDAG) aide désormais à protéger Microsoft 365 et Microsoft Edge avec une stratégie d’isolation matérielle unique. WDAG protège les données d’entreprise en ouvrant des fichiers et des sites Office à partir de sources non fiables dans un conteneur virtualisé. Page à onglet personnalisé dans le nouveau Microsoft Edge. Les administrateurs informatiques peuvent aider les employés, les étudiants et les enseignants à personnaliser leur nouvel onglet avec Microsoft 365. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder plus rapidement à leurs fichiers et applications Microsoft 365 préférés en ouvrant simplement un nouvel onglet dans leur navigateur.

Comme toujours, cette mise à jour a été lancée via OTA et atteindra progressivement tous les appareils compatibles.