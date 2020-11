L’application Google Messages commence à être mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité: la planification des messages. Comme nous l’avons lu sur les développeurs XDA l’application est mise à jour via le serveur avec cette nouvelle fonctionnalité, donc cela peut nous prendre quelques jours pour le voir sur notre téléphone.

Pour programmer les messages, il sera nécessaire appuyez et maintenez le bouton d’envoi, qui appellera un nouveau menu. De la même manière, on peut modifier ultérieurement à la fois le contenu du message et ladite programmation.

La planification des messages arrive sur cette application Google

Google a déjà la planification des messages dans des services comme Gmail. Cette fonction atteint maintenant l’application de messagerie Google via le serveur, il faudra donc quelques jours pour être disponible pour tous les utilisateurs. L’option est assez similaire à ce que nous avons vu dans Gmail, nous permettant les options par défaut à envoyer le matin, la nuit ou à toute heure personnalisée que nous choisissons.

Pour activer cette option, nous devons maintenir le bouton enfoncé pour envoyer des messages. Lorsque cette option est activée, nous verrons quatre possibilités:

Programme l’après-midi (18h00 heure de la péninsule espagnole) Programme le soir (21h00 heure de la péninsule espagnole) Programme le matin (8h00 heure de la péninsule espagnole) Sélectionnez la date et l’heure

La dernière option nous permet d’ajuster à la fois le jour et l’heure, afin que nous puissions envoyer le message automatiquement quand nous le voulons. Une fois le message programmé, il ne reste plus qu’à l’envoyer. Il est également curieux que On peut changer la programmation du message en cliquant sur “update message”. Cette option vous permettra de modifier à la fois le contenu et le calendrier.

Via | Développeurs XDA

Partager les messages Google commence à se mettre à jour avec la planification des messages