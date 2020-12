FIFA 21 est à un prix imbattable

Le passé est arrivé 9 octobre à toutes les plates-formes, mais avait un compte en attente avec la nouvelle génération. FIFA 21 a maintenant la mise à jour de nouvelle génération disponible pour profiter des possibilités de la PS5 et de la Xbox Series X | S. Le patch, prévu pour le vendredi 4 décembre, a été avancé d’un jour afin que nous puissions voir à quoi ressemble et se sent le football EA sur la nouvelle génération de consoles.

La mise à jour FIFA 21 pour Xbox Series X et PS5 a été avancée

Très récemment, la société a montré les cinématiques initiales de FIFA 21 sur les nouvelles consoles, elle a maintenant décidé de tirer à la porte sans attendre. Pour pouvoir profiter du patch, totalement gratuit, il suffit de avoir une copie de FIFA 21 pour PS4 ou Xbox One et demandez la mise à jour sur la nouvelle console (de PS4 à PS5 ou de Xbox One à Xbox Series).

À l’époque, EA Sports avait déjà clairement indiqué que l’intention était de permettre aux joueurs de la génération actuelle de faire le saut vers la nouvelle sans frais. Avec FIFA 21 pour PS5 et Xbox Series, l’idée est de pouvoir profiter non seulement de graphismes améliorés, mais aussi d’un comportement plus réaliste des joueurs et du ballon lui-même. De plus, vous avez également à votre disposition des nouvelles comme le DualSense de PlayStation 5. Tirerez-vous également parti des possibilités de la technologie haptique? Les questions peuvent être résolues aujourd’hui, car la mise à jour est disponible.

