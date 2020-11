Selon les experts, 1 téléphone sur 2 vendu sera chinois avant la fin de l’année.

Fabriqué en Chine ne fait plus peur.

Il y a des années, acheter un téléphone chinois ne jouait pas seulement à la loterie, mais directement un pari assez risqué.

Matériaux de qualité assez bonne, composants mal assemblés et pire que tout, pas de support de la marque.

Maintenant, des entreprises comme Xiaomi, Realme et bien d’autres ont montré que les téléphones chinois peuvent également être de qualité et sont désormais pratiquement les téléphones les plus populaires du moment.

Tellement que la moitié des mobiles vendus à la fin de cette année proviendront des marches chinoises… ou c’est ce que disent les experts.

Les téléphones chinois restent imparables et représentent déjà près de la moitié des ventes

Comme nous le lisons dans GizChina, Les ventes de téléphones chinois ne s’arrêtent pas.

Bien que tout le monde aime les appareils haut de gamme comme Samsung, iPhone et autres, quand la situation se présente, ceux qui dominent vraiment le marché (du moins en termes de volume global de ventes) sont les smartphones chinois.

OPPO, realme, OnePlus, Xiaomi, Vivo, Huawei, entre autres, sont des entreprises très prospères sur le marché de la téléphonie mobile.

Sa présence augmente au point que selon les analystes, Au cours du quatrième trimestre 2020, 50% des téléphones vendus proviendront de Chine.

Autrement dit, 1 terminal sur 2.

Si l’on prend en compte les données du troisième trimestre, Samsung conserve la tête avec une augmentation des ventes de 47% par rapport au trimestre précédent.

Le reste des firmes présentes dans les meilleures ventes – en plus d’Apple – sont chinoises et on trouve des entreprises tels que Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo et realme menant le marché mondial.

En conclusion, acheter un téléphone chinois aujourd’hui n’est pas du tout risqué. Ces marques ont montré que les terminaux peuvent être fabriqués avec un rapport qualité / prix imbattable et bien sûr, qu’il n’est pas nécessaire de dépenser plus de 1000 euros pour avoir un smartphone incroyable.