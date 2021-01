Au cas où nous n’en aurions pas assez avec toutes les compilations avec le meilleur de 2020, 2021 vient de commencer et il a déjà le sien, tout comme les 10 sites torrent les plus populaires de 2021, même si la vérité est que l’année prend un peu Déception, ça vaut le coup, car ce qui a été pris en compte pour faire cette liste, c’est la popularité soutenue tout au long de 2020 par ces sites.

La liste a été réalisée par le portail spécialisé TorrentFreak et nous vous l’avons proposée telle quelle, assaisonnée de quelques notes pour plus d’informations et avec un lien très significatif vers une deuxième sélection de “sites Torrent légaux”. C’est vrai: apparemment, il existe des sites torrent légaux et… illégaux? Des allégations? La question n’est pas très claire, vraiment. Ce qui est clair, c’est que la moitié exacte de ce «top dix» est bloquée, littéralement, par «l’autorité compétente».

C’est le message que l’utilisateur qui tente d’accéder à cinq des dix sites torrent les plus populaires de 2021 en Espagne, tant qu’il le fait sans utiliser de méthodes avancées pour masquer où il navigue à son opérateur:

Contenu bloqué par exigence de l’autorité compétente, communiqué à cet opérateur

En fait, la chose la plus probable est que selon le site, ce que rencontre l’utilisateur qui tente d’accéder est le message que “la connexion n’est pas privée”, car malgré l’utilisation du cryptage de connexion (HTTPS) , cela n’est vérifié par aucune entité officielle. Cependant, le résultat est le même, car ce manque de vérification – qui ne se traduit pas par un risque pour la sécurité, uniquement dans la possibilité qu’il y en ait un – est précisément un avertissement de verrouillage.

Eh bien, parmi les 10 sites torrent les plus populaires de 2021, cinq sont bloqués au moins en Espagne, bien qu’il soit fort probable qu’ils soient également dans de nombreux autres pays: The Pirate Bay (1er), YTS.mx (2ème), 337x (3ème), LimeTorrents (7ème) et Zooqle (10ème) sont les damnés et la question est évidente: pourquoi sont-ils bloqués et les autres non? Mais nous n’avons pas de réponse à vous donner, sauf que, peut-être, leur heure n’est pas encore venue.

Pourtant, il est toujours curieux que certains des sites de torrents les plus populaires au monde soient bloqués pour de nombreuses personnes. Comment maintiennent-ils l’attraction, malgré cela? Car il est très facile, par exemple, de télécharger Opera et d’activer le VPN qu’il intègre, ou d’utiliser directement Tor et de contourner les restrictions imposées par les opérateurs à la demande de «l’autorité compétente». À la fin de la journée, vous n’y entrez que pour naviguer et obtenir un lien, donc la perte de vitesse n’a pas trop d’importance.

Pendant que nous sommes ici, il est également très facile de télécharger le client gratuit, multiplateforme et open source qBitTorrent, qui comprend un moteur de recherche avec des moteurs de recherche pour pratiquement tous les sites torrent bloqués, et tout faire à partir de là. Je dis juste…