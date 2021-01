La piratage de films et de séries a connu plusieurs âges d’or depuis l’existence d’Internet, de l’apogée de Napster (1999-2002) et de l’apogée de The Pirate Bay (2003-2008) ou d’alternatives P2P populaires comme eMule, mais les nouvelles stratégies de Warner et Disney semble y conduire l’année 2021 est l’aube d’une nouvelle reprise.

Paradoxalement, après des années de plateformes de streaming ont été la cause, selon plusieurs études de cas, de la réduction du piratage, la première au cours de l’année écoulée et celle qui provient de bandes qui promettaient d’être des blockbusters dans les salles de cinéma pourraient être leur une plus grande incitation à revenir.

“2021 pourrait être marqué comme le début de l’ère du piratage du platine”. C’est ainsi que l’analyste des médias culturels Abigail De Kosnik a été émue dans une chronique de Wired il y a quelques semaines. De Kosnik a fait pression sur les téléchargements de torrent ces derniers mois grâce à un système d’analyse des principales pages de torrent qui a conclu que les téléchargements illégaux avaient pu tirer jusqu’à 60% en 2020, avec des titres tels que The Mandalorian, Mulán ou le plus récent Wonder Woman 1984 parmi les fichiers les plus téléchargés.

La montée du piratage a une explication logique. Pendant des années, avec de grands films sortant dans les salles, les téléchargements de films à succès prenaient quelques semaines avant d’exploser., un moment qui est venu au moment où il est allé à sa première fenêtre de vente en ligne ou blu-ray.

En effet, les utilisateurs qui sont enclins à un téléchargement illégal, ils ont tendance à être réticents ou cela génère plus de friction télécharger un tamis (une copie prise illégalement par quelqu’un de l’intérieur du cinéma, avec une caméra et généralement de très mauvaise qualité). Cependant, et malgré le fait que la bande soit déjà sortie depuis des semaines, voire des mois, les téléchargements illégaux ont augmenté lorsque le titre est passé à leur première plateforme de location en ligne ou format physique, où il était beaucoup plus facile d’extraire et de partager une copie avec une qualité optimale.

Les études sont conscientes du risque qu’elles courent avec le piratage en continu

Maintenant, avec des décisions comme celle de Warner de publier son grand Titres 2021 sur HBO Max pour les États-Unis, ou de Disney sortira également des films qui allaient au cinéma sur Disney Plus En raison de la pandémie, il existe un grand nombre de ménages dans lesquels ces films sont facilement piratés puis téléchargés sur Internet.

Les études semblent conscientes des risques qu’elles prennent et tentent de prendre des mesures d’atténuation. Par exemple, Wonder Woman 1984 a été créée en Europe, en Amérique latine et en Chine une semaine avant sa sortie en salles et sur HBO Max aux États-Unis. pour les inciter à aller au cinéma dans ces territoires – où leur plateforme n’est pas disponible – avant de chercher des téléchargements, ce qui aurait été beaucoup plus aigu si les dates avaient coïncidé.

Malgré cela, Wonder Woman 1984 représentait près de 10% de tous téléchargements illégaux de films ou de programmes télévisés le jour de leur sortie, selon le tracker de fichiers torrent TorrentFreak. Ce blog n’a pas publié de statistiques spécifiques, mais a dit que Wonder Woman 1984 avait été téléchargé illégalement “des millions” de fois via des sites torrent. Une grande partie du piratage semble provenir des États-Unis et de l’Inde.

Le cas du Mandalorien

De Kosnik fait également allusion à l’idée que Disney a déjà beaucoup d’expérience dans ce domaine et que même après avoir pesé le pour et le contre, ils sont sortis vainqueurs. Preuve en est le succès de Le mandalorien illégalement et légalement, qui a abouti au succès de Disney Plus.

La série de Grogu était la plus téléchargée illégalement de 2019 et 2020 selon TorrentFreak, dans une large mesure, car son service de streaming a été lancé avec cette série sans qu’il soit disponible en Europe ou en Amérique latine, ce qui en fait une viande de piratage évidente. Cependant, ce mal aurait pu inciter de nombreux utilisateurs à s’inscrire également lorsque la plateforme était disponible dans leur région et, finalement, contribuer au ventes de merchandising et notoriété de la marque et de la série.

Données: ce que le piratage apporte également aux études

Une autre approche intéressante derrière cette augmentation est celle apportée à CNBC par Andy Chatterley, PDG et co-fondateur de MUSO, une autorité mondiale sur le piratage numérique. Il a affirmé que les téléchargements illégaux peut fournir des informations précieuses sur les données du marché et les préférences du public.

Si le piratage en ligne peut avoir des implications financières négatives pour les studios, les données collectées par les experts peuvent également aider ces entreprises à déterminer ce que leur public souhaite voir. Les données de des groupes comme MUSO peut indiquer aux chaînes et plates-formes que les films ou les émissions de télévision devraient acheter ou acheter sous licence, que ce soit au niveau national ou international.

Par exemple, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a déterminé que The Mummy (2017), qui est passé sans douleur ni gloire dans les salles de cinéma, a été piraté de manière disproportionnée en Espagne par rapport au reste du monde et que South Park était un téléchargement illégal. très populaire en Finlande. Données qui pourraient être utilisées par une plateforme ou un canal pour le savoir, En acquérant leurs droits, ils peuvent avoir une photo garantie dans leur catalogue dans certaines régions.

L’article Le boom des premières en streaming a des dommages collatéraux: l’augmentation du piratage a été publiée dans Explica.co.