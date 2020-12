Le 31 décembre ne mettra pas seulement fin à une année fatidique en raison de la pandémie de coronavirus. Une ère d’Internet va également se fermer. Adobe a annoncé il y a quelques mois cessera de mettre à jour et de prendre en charge le plug-in Adobe Flash, mettant ainsi l’épitaphe définitive d’un logiciel qui, pendant des années, a été le moteur qui a rendu de nombreux sites Web plus fonctionnels et accessibles … Jusqu’à ce que ses propres maux l’emportent sur ses avantages.

Parce que autour Flash a été aggloméré pendant des années déjà plusieurs échecs techniques de projet ce qui en fait un point d’entrée idéal pour les problèmes de sécurité. Adobe a déjà annoncé la résiliation de ce service il y a quelque temps, cependant, sa mort a été angoissante et lente.

Pour éviter que les plantages Flash ne vous survivent, Adobe conseille de le désinstaller manuellement des navigateurs et des appareils, et bloquera également automatiquement le contenu Flash à partir du 12 janvier.

Ainsi se termine l’histoire d’une solution qui a longtemps été un standard du web – Quiconque a étudié une certaine conception de sites Web jusqu’en 2015 n’a guère eu à présenter une carte, ou un contenu créé avec Flash-, et que malgré tous ses défauts, il mérite également d’être rappelé pour son énorme héritage.

Un héritage qui, d’ailleurs, continuera à être conservé dans l’essentiel archive.org, où, grâce à un émulateur appelé Ruffle, vous pouvez continuer à profiter de certaines des animations et des créations les plus historiques réalisées avec Flash: des vidéos qui ont autrefois triomphé sur YouTube aux infographies, en passant bien sûr par les jeux vidéo.

Un programme né pour rendre le web accessible

Avant Flash, les pages Web étaient des constructions de texte brut avec des hyperliens très non visuels. Les difficultés pour le rendre plus visuel résidaient en grande partie dans le poids et la bande passante au moment d’ajouter des images, et de manière inimaginable, des vidéos ou des animations.

Dans ce contexte est apparu Animateur FutureSplash, un logiciel qui a permis d’ajouter du contenu multimédia interactif et des animations qui changeraient à jamais l’apparence du Web, créant les premières interfaces visuelles. C’était l’année 1996, et FutureWare, la société qui avait mis sur le marché cette solution, qui permettait de réduire drastiquement le poids des graphiques et des animations pour l’environnement web, avait fait mouche.

Par exemple, le site Web Les Simpsons a été lancé avec cette technologie et cela ressemblait à ceci en 1996:

Sa perturbation a rapidement attiré l’attention des acheteurs. En quelques mois à peine, Macromedia a acquis FutureWare, renommer le produit en Flash et ajouter la possibilité de prendre en charge l’audio.

Cependant, le grand changement de paradigme a fait que Flash a commencé pour prendre en charge la vidéo avec votre FlashPlayer sur le Web, quelque chose qui est rapidement devenu la norme, et qui a par exemple servi de base au lancement de YouTube en 2005.

C’étaient les années dorées de Flash, où tous les navigateurs lui avaient permis de profiter de ce que les pages Web, désormais vraiment, étaient capables de fournir en termes de contenu multimédia. 2005 est aussi le grand changement commercial, quand Adobe a remporté l’offre sur Macromedia, en l’acquérant pour un montant d’environ 3,5 milliards de dollars.

Le début de la fin a été mis par Steve Jobs

Cet âge d’or n’a duré que cinq ans. Avec Adobe améliorant à chaque fois les fonctionnalités de Flash et en faisant un élément de base de toute connexion Internet, il a commencé à travailler sur des intégrations sur le marché mobile … Mais ensuite le premier coup est venu.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

En 2010, Steve Jobs a publié une lettre sur le site Web d’Apple intitulé Réflexions sur Flash dans lequel il a évoqué plusieurs doutes qu’il avait sur cette solution, déjà en phase avec les problèmes de sécurité qu’elle provoquait, le fait que Flash, aussi standard soit-il, s’appuyait sur Adobe, et les problèmes de performances que cela pourrait poser pour la batterie des appareils mobiles. Et il a pris une décision drastique: il n’autoriserait pas Flash sur ses iPhones et iPads nouvellement lancés.

Shantanu Narayen, alors PDG d’Adobe, n’a pas tardé à répondre, déclenchant une guerre dialectique, accusant la capacité d’Apple de se suspendre pour ses propres raisons plutôt que pour la faute de Flash.

Que chacun donne à Jobs le rang de visionnaire qu’il souhaite -Microsoft recherche également des alternatives à Flash depuis un certain temps-, mais la vérité est que c’était le début d’une fin très abrupte. Dans le graphique suivant, vous pouvez voir comment, depuis 2011, la part de la présence de Flash dans les navigateurs a commencé à chuter alors que JavaScript a pris le contrôle de l’intégralité.

! function () {“use strict”; window.addEventListener (“message”, (function (a) {if (void 0! == a.data[“datawrapper-height”]) pour (var et dans a.data[“datawrapper-height”]) {var t = document.getElementById (“datawrapper-chart -” + e) ​​|| document.querySelector (“iframe[src*='”+e+”‘]”); t && (t.style.height = a.data[“datawrapper-height”][e]+ “px”)}}))} ();

Au revoir YouTube

Le chemin de la mort était balisé. Depuis 2011, le W3C, le consortium international qui fait des recommandations pour Internet, a commencé à parier sur HTML5, une révision du langage qui a déjà réussi à couvrir les qualités de Flash. YouTube, qui jusqu’ici avait basé sa technologie sur Flash, la nouvelle norme a été adoptée en 2015 et Google supprimerait la possibilité d’activer les annonces et découragé les résultats de recherche utilisant ce développement.

En 2017, il y a 3 ans, Adobe a officialisé la fermeture de Flash en 2020, une date qui vient de mettre fin à ce qui était une ère Internet à l’exception de la Chine, où depuis 2018 la société Chongqing distribue Flash par licence, et il semble qu’elle continuera à être active, du moins pour l’instant.

L’article The Rise, Fall and Death of Flash: A Faulty Web Story but an Epic Legacy a été publié dans Hypertext.