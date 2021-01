L’Amazfit Pace est l’une des montres intelligentes bon marché les mieux conçues.

Écrit par Miguel Paredes dans Technologie

Vous avez la possibilité de prendre l’une des montres intelligentes les mieux notées avec près de 50% de réduction. Il Amazfit Rythme Il est livré avec une réduction de 47% à laquelle vous pouvez ajouter une réduction supplémentaire pour votre joli visage.

[dfsn-box tienda=”aliexpress” producto=”https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=11640&awinaffid=544659&clickref=https%3A%2F%2Fandro4all.com%2Fofertas%2Fel-smartwatch-de-xiaomi-amazfit-de-alta-gama-mejor-valorado-con-casi-el-50-de-descuento-2021-01-14&clickref2=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001988743539.html&p=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001988743539.html#nofollow” imagen=”https://andro4all.com/files/2020/07/amazfit-pace.jpg” precio=”63″ precio_original=”99″ cupon=”CUPON”]Amazfit Rythme[/dfsn-box]

La smartwatch Amazfit arrive avec un design circulaire simple mais beau. C’est l’un des plus beaux et des plus élégants.

Simple, beau et complet

En plus d’être jolie et élégante, la smartwatch Amazfit est également fonctionnelle. Il intègre pratiquement toutes les fonctionnalités que nous recherchons dans une smartwatch, telles que résistance à la transpiration, GPS et capteur de fréquence cardiaque.

L’autonomie est également un facteur important et cet Amazfit Pace promet jusqu’à 5 jours d’utilisation, des chiffres très attractifs compte tenu de la présence du GPS et du reste des capteurs. Si vous l’utilisez modérément, en vérifiant les notifications et en regardant l’heure, vous pouvez obtenir jusqu’à 11 jours d’utilisation.

Parmi ses fonctionnalités, on trouve également une protection IP67 contre l’eau et la poussière, Bluetooth 4.0 et Wi-Fi. Au fait, vous aurez la possibilité de l’utiliser que vous soyez un utilisateur Android ou si vous préférez iOS. Comme vous pouvez le voir, pour un prix comme celui-ci, très peu peuvent offrir ce que propose l’Amazfit Pace.

Amazfit PaceSpécificationsPoids54,5gÉcran LCD eflectif 1,34 pouces, tactile «toujours allumé» 320 x 300ppi Résolution320 x 300 pixelsProcesseur1,2 GHzRAM512MBStockage4GBLecteur de fréquence cardiaqueOui, optiqueBatterie280mAhAutreBluetooth 4.0, GPS, capteur Wi-Fi, capteur IP67 géomagnétique, capteur de lumière ambiante, capteur de pression d’air, microphone

