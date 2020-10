Ça fait longtemps depuis les montres intelligentes ne sont plus une rareté et rare est l’utilisateur qui n’en a pas, ou avec un bracelet d’activité qui agit comme une «smartwatch lite» pour le sport et la santé. Presque tous les grands fabricants ont déjà leurs propres alternatives et OPPO en fait partie. Votre montre OPPO a été présentée il y a longtemps.

La montre atterrit désormais en Espagne et le fait avec ses deux modes de connectivité (à la fois la version 4G et la version WiFi uniquement) et dans ses deux tailles, avec un boîtier de 41 millimètres et un boîtier de 46 millimètres. La montre a un prix qui une partie des 249 euros dans sa version 41 millimètres avec connectivité WiFi.

Connectivité et taille différentes, prix différents

La nouvelle montre OPPO débarque en Espagne, comme nous l’avons dit, avec ses deux tailles et versions de connectivité, bien que cela ne se traduise que par trois modèles à vendre, puisque la version 41 millimètres n’a qu’une connectivité WiFi. Ainsi, nous avons un Montre OPPO 46 mm 4G pour 399 euros, un Montre OPPO 46 mm WiFi pour le même prix, 399 euros, et un Montre OPPO 41mm WiFi pour 249 euros. La montre peut être achetée chez Amazon, Media Markt, El Corte Inglés, FNAC et également sur le site Web en ligne d’OPPO en Espagne.

Montre OPPO 46 mm 4G: 399 euros

Montre OPPO WiFi 46mm: 399 euros

Montre OPPO WiFi 41mm: 249 euros

Comme il est logique de par ses dimensions, l’OPPO Watch 4G de 46 millimètres comprend une eSIM programmable actuellement compatible avec le Opérateurs Vodafone et Orange. La montre, comme sa version WiFi, dispose d’une batterie de 430 mm et de 1,91 pouces rectangulaires de technologie AMOLED et de 402 x 476 pixels. Le dos des deux est en plastique et en céramique.

L’OPPO Watch WiFI de 41 millimètres, quant à elle, dispose d’une batterie de 300 mAh et son écran est de 1,6 pouces, répétant ici l’AMOLED bien qu’avec une résolution de 320 x 360 pixels. La boîte est également en aluminium série 6000 mais son arrière est ici en plastique. La montre 46 mm peut être achetée en noir et en «or brillant» tandis que la version 41 mm est disponible en noir, or rose et argent.

