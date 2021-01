L’actualité du 29 décès de personnes âgées en Norvège Après avoir reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus de Pfizer, il a fait sensation dans le monde entier. Ceux qui étaient déjà réticents à se faire vacciner en montrent encore plus et même ceux qui étaient déterminés nourrissent des doutes.

C’est une peur logique, si l’on reste à la surface de la situation. Cependant, il est important de comprendre ce qui s’est exactement passé. Nous avons de plus en plus d’informations à ce sujet. En fait, plusieurs autopsies, qui fournissent de nouvelles informations à cet égard. Avec tout le monde à portée de main, des mesures peuvent être prises pour évaluer les cas individuels pour la vaccination. Ça oui, ne doit pas être considéré comme une excuse craindre un vaccin qui, malgré cette tragédie, toujours considéré comme sûr. Rappelons-nous qu’en Norvège plus de 45 000 personnes.

Quelle est la cause du décès des personnes âgées en Norvège?

A l’annonce de la mort de personnes âgées en Norvège, plusieurs questions peuvent être posées. En premier lieu, plusieurs doses de vaccins ont déjà été administrées dans le monde, dont beaucoup personnes âgées très âgées ou malades, comme ceux qui sont morts dans le pays nordique. Pourquoi alors d’autres nations n’ont-elles pas rapporté quelque chose comme ça?

Tous les défunts avaient des pathologies antérieures

Comme expliqué dans The Conversation Nathan Bartlett, professeur à la faculté des sciences biomédicales de l’Université de Newcastle, en Norvège, peut avoir un système très complet de surveillance des vaccinés. Ainsi, vous pouvez savoir au plus vite s’il y a eu des problèmes. Mais ceux-ci ne doivent pas toujours être liés au médicament. Même s’ils l’étaient en principe, ils ne seraient pas une raison pour arrêter de l’administrer à la population.

Lorsque les premières données sont arrivées, elles ont été prises avec beaucoup de prudence. Ils ont certainement tous suivi le même schéma. Plus de quatre-vingts ans, pathologies graves avant vaccination et épisodes de fièvre, diarrhée et nausées. L’âge minimum est tombé à 75 ans après l’annonce de nouveaux cas, mais il s’agissait toujours de personnes très malades. Il y avait deux explications possibles à ce qui se passait. Le premier serait que c’était un simple chance. Après tout, c’étaient des gens qui semblaient déjà être dans le dernière phase de sa vie.

D’un autre côté, il est possible que les décès de personnes âgées en Norvège soient le résultat des effets secondaires du vaccin. Nous savons déjà qu’un large éventail d’effets ont été rapportés dans les essais cliniques, de la douleur au niveau de la ponction à la fièvre. Tout cela est généralement sans danger pour la plupart des gens, mais peut être dangereux pour une personne santé déjà très diminuée.

Conclusions après l’autopsie

Ces derniers jours, une autopsie a été réalisée sur 13 des personnes âgées décédées. De là, il est conclu que leur décès pourrait être lié aux effets du vaccin.

Une réponse inflammatoire pourrait être dangereuse pour les patients très vulnérables

Comme avec d’autres vaccins, le fait qu’il provoque certains symptômes est un signe qu’il fonctionne. Après tout, l’immunité est obtenue après une réaction inflammatoire orchestré par la drogue. Ces réactions inflammatoires peuvent provoquer des symptômes très dommageables chez les patients vulnérables. Et c’est ce qui semble s’être produit, du moins en ce qui concerne certains décès de personnes âgées en Norvège. D’autres peuvent n’avoir rien à voir avec cela. Nous ne devons pas oublier le facteur de coïncidence.

Certains décès sont survenus au cours des essais cliniques eux-mêmes, mais aucun n’était lié au vaccin. En fait, l’un des volontaires de Moderna est décédé d’une arythmie générée après avoir été frappé par la foudre dans un orage. Absolument rien à voir.

En nous concentrant sur les cas pour lesquels les autopsies trouvent un certain lien, nous nous trouvons devant un exemple de l’importance de évaluer chaque cas séparément.

Il l’explique dans son article Professeur Bartlett: “Le vaccin doit être envisagé au cas par cas pour ce groupe, en pesant soigneusement les risques et les avantages dans chaque situation.”

Pour les patients particulièrement fragiles, on peut considérer qu’ils ne se font pas vacciner. Ils ne seraient pas protégés par le vaccin, mais par les personnes vaccinées qui les entourent. C’est pourquoi la vaccination est considérée comme un acte de solidarité. Nous nous protégeons, mais aussi les personnes qui en raison de leur vulnérabilité n’ont pas pu recevoir le médicament.