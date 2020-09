Des scientifiques utilisant le télescope spatial Fermi de la NASA ont repéré une galaxie lointaine qui semble étrangement familière.

La galaxie a l’apparence d’un TIE Fighter, un navire célèbre et fictif de Star Wars.

À une distance de 500 millions d’années-lumière, il y a peu de chances que nous visitions un jour, mais cela a toujours l’air cool de loin.

La plupart de ce que je sais sur l’espace, j’ai appris de Star Wars. D’accord, ce n’est pas vrai, mais la plupart de ce que je souhaite exister dans l’espace est définitivement basé sur l’univers Star Wars. Ainsi, vous pouvez imaginer mon excitation lorsque la NASA a publié une image d’une galaxie lointaine appelée TXS 0128 + 554. Ce n’est pas le contenu de la galaxie elle-même qui m’excite – bien qu’il y ait peut-être des mondes extraterrestres abondants et une lutte entre un empire et certains rebelles qui s’y déroulent – mais plutôt son apparence.

Je veux dire, regardez-le. C’est certainement un TIE Fighter. La NASA est d’accord, et dans un nouveau billet de blog, l’agence spatiale explique pourquoi la galaxie apparaît comme elle le fait dans ces images radio.

La galaxie, qui a été découverte à l’aide du télescope spatial à rayons gamma de Fermi, émet des ondes radio selon un schéma très distinct. On pense que les «ailes» du TIE Fighter sont le résultat de l’énergie crachant du centre de la galaxie, qui est probablement un trou noir.

«Après l’annonce de Fermi, nous avons zoomé un million de fois plus près sur la galaxie à l’aide des antennes radio du VLBA et avons tracé sa forme au fil du temps», Matthew Lister, auteur principal d’une étude sur la galaxie publiée dans The Astrophysical Journal. «La première fois que j’ai vu les résultats, j’ai immédiatement pensé qu’il ressemblait au vaisseau spatial de combat TIE de Dark Vador de« Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir ». C’était une surprise amusante, mais son apparition à différentes fréquences radio nous a également aidés à apprendre en savoir plus sur la façon dont les galaxies actives peuvent changer radicalement à l’échelle de la décennie.

Alors que les images de Fermi font un bon travail pour montrer la forme des émissions radio, les propres rendus informatiques de la NASA nous offrent un nouveau look, et cela explique pourquoi une «aile» de la galaxie nous paraît plus grande que l’autre.

«L’univers du monde réel est tridimensionnel, mais lorsque nous regardons dans l’espace, nous ne voyons généralement que deux dimensions», explique Daniel Homan, co-auteur de l’étude. «Dans ce cas, nous avons de la chance car la galaxie est inclinée de telle manière, de notre point de vue, que la lumière du lobe le plus éloigné parcourt des dizaines d’années-lumière de plus pour nous atteindre que la lumière du plus proche. Cela signifie que nous voyons le lobe le plus éloigné à un stade plus précoce de son évolution. «

Malheureusement (pour moi), cette formidable galaxie n’est pas exactement à proximité. Il se trouve à environ 500 millions d’années-lumière de la Terre, ce qui signifie qu’il sera hors de question de le visiter dans un avenir prévisible. Dommage.

