Après être devenu le sauveur de la relation entre EA et Star Wars grâce à l’excellent Star Wars Jedi: Fallen Order et rester dans la tendance de Battle Royale avec Apex Legends, Respawn Entertainment vit un moment de grâce qui a suscité des attentes pour ce qui est en route. Bien que le souhait de nombreux fans soit que Titanfall 3 soit dans les plans, rien n’est assuré et il semble que dans les années à venir, la société pariera sur une nouvelle IP.

Star Wars Jedi: Fallen Order est l’un des meilleurs jeux de la franchise et vous pouvez l’acheter sur Amazon Mexico:

Respawn pourrait parier sur les jeux en tant que service

L’élan pris par Respawn à partir de ses récents succès, qui a fait croître l’entreprise avec la division Respawn Vancouver, a attiré l’attention sur tous les détails ou indices qui peuvent apparaître et expliquer de nouveaux projets. Dans ce cas, un poste vacant publié par Respawn, qui recherche un ingénieur logiciel pour l’une de ses équipes, fournit quelques détails sur ce que pourrait être leur prochain match.

En ce sens, l’offre d’emploi mentionne que ledit ingénieur logiciel rejoindra une équipe nouvellement formée et qu’il est en charge de créer une nouvelle IP. Sans entrer dans les détails de ce projet, l’une des sections évoque la capacité d’innover et de développer des technologies permettant de «vivre une aventure sans fin». Cette expression a suscité des spéculations sur le prochain pari de la société sur un jeu en tant que service car elle n’est pas étrangère aux expériences multijoueurs, comme elle l’a fait avec le premier Titanfall et récemment avec Apex Legends.

Pour l’instant, il n’y a plus d’informations sur les projets qui se profilent à l’horizon de Respawn, mais il se peut que la société s’aventure à faire le pas vers les jeux en tant que service.

Que pensez-vous de cette possibilité?

Dites-nous dans les commentaires et restez ici à LEVEL UP.

La source