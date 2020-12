Gagnez de l’argent pour des activités et des tâches simples avec la nouvelle application Google gratuite.

Écrit par Christian Collado dans Google Apps

Si Rewards, l’application Google qui vous offre un crédit Google Play pour répondre à des sondages ne peut pas manquer sur votre mobile, quelque chose me dit que le la nouvelle application du grand G va devenir l’un de vos nouveaux favoris.

Et est-ce que Google a lancé un nouvelle application appelée Task Mate, qui offrira à ses utilisateurs l’argent réel en échange de tâches simples telles que prendre des photos dans une vitrine ou enregistrer des phrases parlées.

Dit application, actuellement disponible uniquement en Inde, bien qu’il faille s’attendre à ce que tôt ou tard sa disponibilité soit étendue à d’autres régions.

Task Mate: gagner de l’argent en effectuant des tâches simples

Bien qu’il existe d’autres applications pour gagner de l’argent en utilisant votre mobile, la vérité est que peu offrent des récompenses aussi intéressantes que Rewards. Par conséquent, le lancement de ce nouvel outil a créé tant d’attentes.

Task Mate, qui est actuellement dans une phase précoce de son déploiement et n’est disponible que pour quelques utilisateurs en phase de test, permet trouver des tâches à proximité et faites-les pour gagner de l’argent, qui peut être obtenu grâce à un portefeuille virtuel.

Comme indiqué dans 9t5Google, les tâches à effectuer sont simples, et Google les classe en deux catégories: d’une part, il y a celles qui peuvent être effectuées pendant que tu es assis et en tout lieu, et d’autres sont des tâches «sur le terrain» pour lesquelles il est nécessaire de sortir dans la rue ou de réaliser une activité.

Dans la deuxième catégorie, il est possible de trouver Tâches telles que prendre des photos d’une vitrine pour, selon Google, «contribuer à améliorer les services de carte et mettre en ligne les entreprises de votre région». Dans ce type de tâche, ** le temps ou la distance * à parcourir pour atteindre le lieu indiqué sera affiché.

Les autres types de tâches à effectuer consistent en enregistrer des phrases à voix haute ou transcrire des phrases de la voix au texte. Toutes les tâches besoin d’être revu et, si elle est acceptée, la récompense indiquée sera obtenue. Au fur et à mesure que les tâches seront terminées, vous passerez au niveau supérieur jusqu’à atteindre le niveau «Platine».

Comme je l’ai dit au début, l’application ne peut pas être téléchargé en dehors de l’Inde. Et même si c’était possible, pour pouvoir vous inscrire, vous avez besoin une invitation que seul Google peut faciliter. Par conséquent, j’ai peur que pour l’instant nous devrons nous contenter de Rewards et je suis convaincu que Google décide enfin de proposer sa nouvelle application au reste du monde.