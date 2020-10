Ubisoft a présenté avec DDB Paris une nouvelle bande-annonce cinématographique pour préparer son lancement.

Les Vikings d’Assassin’s Creed Valhalla sont sur le point d’accoster sur consoles et PC. Par conséquent, d’Ubisoft réchauffent l’atmosphère pour que nous n’oublions pas que le nouvel opus de l’une de leurs sagas les plus populaires approche à grands pas. Ainsi, ils ont présenté le nouvelle bande-annonce de jeu cinématographique, qui nous apprend à devenir des Vikings en un peu plus d’une minute.

Assassin’s Creed Valhalla arrive en magasin le 10 novembreUbisoft et DDB Paris ont créé une vidéo collaborative dans laquelle un Viking nous apprend les étapes à suivre pour conquérir les territoires britanniques, avec un touche de motivation plutôt curieuse et non conventionnelle. Ce n’est pas la première fois que la commercialisation du jeu évolue sur un terrain un peu plus urbain et actuel que celui correspondant à son cadre; En fait, nous avons déjà vu qu’une ligne de vêtements de sport Reebok a été lancée avec des motifs de jeux.

Eivor sera le protagoniste de ce nouvel opus, qui promet de fermer un chapitre au sein de la licence. En cours de route, l’aventure nous permettra de construire des colonies pour gagner progressivement des portions de terre, mettant fin aux ennemis batailles pleines d’action, mais aussi en donnant de l’importance à la furtivité. Les sièges promettent d’être épiques comme nous l’avons vu dans d’autres gameplay présentés.

Récemment, tout le contenu post-lancement qui sera inclus a également été présenté, assurant des mises à jour et des actualités pendant des mois. On sait également récemment qu’il y aura une série sur Netflix basée sur la saga. Le jeu sortira en magasin le 10 novembre, et en attendant, vous pourrez lire nos impressions sur Assassin’s Creed Valhalla après 7 heures de jeu.

