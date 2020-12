Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 16:03

Bravely Default II est l’un des jeux les plus attendus de 2021, en particulier pour les utilisateurs de Nintendo Switch et les fans de RPG. À seulement deux mois du jeu, Square Enix a publié une nouvelle bande-annonce pour ce jeu, qui nous montre un peu plus les différents personnages et lieux que nous visiterons dans notre aventure.

La bande-annonce nous présente le royaume de Wiswald, qui semble avoir un thème forestier. De la même forme, nous pouvons rencontrer Roddy, Lily et Galahad, les porteurs des œuvres de Red Mage, Ranger et Shield Master respectivement. Ce dernier est complètement nouveau dans la série et il semble que ce sera une variante du travail de Knight.

Cependant, l’aperçu ne nous donne pas plus de détails sur l’aventure en général. Bravely Default II arrivera exclusivement sur Nintendo Switch le 26 février 2021. Nous vous rappelons qu’il existe actuellement une démo dans l’eShop, qui vous permet de profiter de cinq heures de jeu.

Via: Square Enix

