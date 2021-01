Après avoir clôturé 2020 avec la fin de la deuxième saison de The Mandalorian, qui pour beaucoup a été mémorable, Star Wars démarre 2021 de la meilleure façon possible. Et c’est que Lucasfilm et Disney ont partagé un nouvelle bande-annonce pour Star Wars: The High Republic, la prochaine étape narrative de l’univers fictif après la clôture de la saga Skywalker. La vidéo, bien sûr, est accompagnée de nouveaux détails sur ce que nous pouvons attendre de la Haute République à partir de cette année.

En premier lieu, Star Wars: La Haute République sera divisé en trois phases, étant Lumière du Jedi Le début de tout. Comme son nom l’indique, il couvrira une période glorieuse pour les chevaliers Jedi. Lucasfilm explique également que cette phase aura un certain lien avec la saga Skywalker. Autrement dit, nous pourrons écouter des termes ou identifier les œufs de Pâques que nous avons rencontrés dans les trois trilogies de films ou dans les spin-offs.

Light of the Jedi sera lancé en janvier avec le lancement de plusieurs œuvres. Parmi eux, le roman éponyme Light of the Jedi, A Test of Courage, Into the Dark et The Hight Republic # 1. Attention, ce dernier est une bande dessinée Marvel. Les prochaines phases de Star Wars: The High Republic seront Quête du jedi et Épreuves des Jedi. Cependant, la seule chose que nous savons à leur sujet, c’est qu’ils vont attendre plusieurs années. Pour le moment, tous les efforts sont concentrés sur la première phase.

Pour l’instant seulement des oeuvres écrites

Il est important de se rappeler qu’au départ, Star Wars: The High Republic sera développé uniquement dans les romans et les bandes dessinées. Bien que Lucasfilm ne confirme toujours pas si ces histoires seront adaptées et dépensé à travers les films et les séries, nous ne doutons pas que cela se produira tôt ou tard. Au-delà de l’infini des récits qui peuvent être présentés, l’univers Star Wars a également les portes ouvertes à de nouveaux personnages. Le mandalorien en est le meilleur exemple.

Certains des premiers personnages Star Wars: The High Republic sera les pilotes Leox Gyai, Geode et Affie. Les Bonbraks, Ty Yorrick et Sam Jamoram se démarquent également. Après la sortie des œuvres écrites susmentionnées viendront Le monstre de Temple Peak, Out of the Shadows, Race to Crashpoint Tower et The Edge of Balance. Ce dernier attirera sûrement l’attention de beaucoup, car il s’agit d’un manche écrit par Justina Ireland et Shima Shinya. De son côté, Mizuki Sakakibara sera en charge de l’art.

