D’un côté, Superman, Batman et Spiderman. merveille a de nouveaux super-héros, qui au lieu d’une cape, leur super pouvoir réside dans les blouses médicales. La firme prend les palmes en lançant une nouvelle bande dessinée basée sur la vie des infirmières, aussi bien que travailleurs du domaine de la santé. Sous le titre, “ Les vitaux, vraies histoires d’infirmières ”, le géant de la bande dessinée rend hommage à sa bravoure et à son héroïsme en risquant sa propre santé pour sauver la vie des autres.

L’entreprise fondée par Martin Goodman travaille en étroite collaboration avec le Fondation ‘Allegheny Healt Network(AHN) pour que “ True Nurse Stories ” ne soit pas seulement un simple dessin animé, mais toute une série pour raconter la vie de chacune des infirmières, dont l’environnement professionnel, individuel et personnel est affecté depuis le début de la pandémie COVID-19.

Ce qui serait étonnant pour reconnaître et défendre le rôle des infirmières car régulièrement depuis le début de l’histoire, ils ont toujours été humiliés et même méprisés pour ne pas avoir de diplôme de médecine, oubliant le grand rôle qu’ils jouent dans les hôpitaux.

Appréciation profonde

‘The Vitals, True Nurse Stories’, compile le expériences des infirmières et les agents de santé fournissant des soins médicaux dans 13 hôpitaux de l’AHN en Pennsylvanie, aux États-Unis. “Les histoires servent cComme les amalgames des dizaines d’infirmières qui ont partagé leurs histoires », a déclaré Marvel dans un communiqué.

Et c’est que Marvel veut montrer à travers la bande dessinée que les infirmières risquent non seulement leur vie, mais aussi celle de leur famille et de leurs amis. Une vidéo promotionnelle pour la bande dessinée sur YouTube montre les enfants des agents de santé discutant de la façon dont la pandémie a affecté le horaires dLes parents, ainsi que d’un jour à l’autre leurs habitudes ont changé et maintenant, préoccupation des enfants parce que leurs parents ne sont pas infectés, c’est devenu le pain quotidien.

De cette façon, «The Vitals, True Nurse Stories» devient un hommage et Reconnaissance aux sacrifices que les infirmières ont fait tout au long de la pandémie. «Chez Marvel, nous racontons des histoires de héros tous les jours, mais cette histoire est spéciale. Racontez une histoire sur nos héros de tous les jours: des infirmières et des professionnels de la santé qui travaillent sans relâche et courageusement pour sauver des vies », a déclaré Dan Buckley, président de Marvel Entertainment pour CNN.

«The Vitals, True Nurse Stories», c’est distribuer dans le réseau de les hôpitaux de l’AHN, ainsi que dans les événements de recrutement, les réseaux sociaux et plateformes numériques. La bande dessinée attirera sûrement plus de lecteurs que les bandes dessinées Batman ou Green Lantern, reconnaissant l’importance des vrais super-héros. Bien qu’il ne soit pas clair si la firme a l’intention de lancer la bande dessinée à l’international ou si elle ne sera distribuée qu’aux États-Unis. Comme l’hommage posthume émotionnel que Marvel a rendu à Chadwick Boseman.

Voir sur YouTube